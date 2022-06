Kim Kardashian paraliza el tráfico gracias a sus senos: salió sin nada abajo y el paparazzi se los vio

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

¡Kim Kardashian se las vio de frente con un paparazzi o también se podría decir que el paparazzi se las vio de frente a Kim! La celebridad estaba realizando una sesión de fotografías, cuando decidió salir a la calle y ahí, bajo plena luz de sol quedó expuesta. El conjunto nude de la ahora novia de Pete Davidson era demasiado transparente sobre el busto y debajo de éste no llevaba protección alguna, de ahí que toda la forma de su seno y demás detalles, quedarán totalmente expuestos a la vista de cualquiera.

Kim Kardashian se dejó ver sin sostén en la calle y a plena luz de sol. / Foto de Grosby Group.

Según reportó el paparazzi para Grosby Group, el día que captó a Kim con estas fachas, la empresaria y Pete Davidson habían pasado el día juntos. Al parecer éste se encontraba en la ciudad junto a su novia para hacerle compañía, mientras Kim realizaba una nueva sesión de fotos para su línea de ropa interior SKIMS, la cual por lo visto viene llenita de transparencias.

Pero aunque a Kim parece estarle yendo muy bien en el amor, en los negocios fuera de SKIMS no lleva la misma suerte. Hace unas horas se anunció que la ex de Kanye West lanzará su línea de cuidado para la piel, pero el nombre que ha escogido para su marca no convence al público y afirman, algunos, que esto es porque consideran que le ha copiado el nombre a la marca de Lori Harvey.

Pero, más allá de esto ahora todos hablan sobre las últimas declaraciones de Kim, en donde explica las razones que la llevaron a buscar a Pete Davidson y es que todo empezó porque ella tenía un interés totalmente físico. View this post on Instagram A post shared by Hip Hop Ties (@hiphopties)

Lee más sobre Kim Kardashian aquí:

Kim Kardashian pide la liberación temporal de prisión del padre de una víctima de Uvalde para que asista al funeral

Kim Kardashian anuncia comida rápida, pero aunque la promociona no tiene apariencia de comerlas

La Kim Kardashian rusa, Anastasiya Kvitko, posa boca abajo con ajustado pantalón que resalta su retaguardia