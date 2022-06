Mataron a repartidor en pelea por pedido de comida china: cliente furioso detenido

Glenn Hirsch fue arrestado como sospechoso de haber baleado fatalmente al repartidor Zhiwen Yan, en una aparente diferencia por un pedido de comida china en Queens (NYC).

Al parecer Hirsch guardaba rencor por una disputa meses atrás por la escasez de salsa de pato en un pedido de comida china que hizo en el restaurante “Great Wall” donde trabajaba Yan, anunció NYPD hoy.

El sospechoso de 51 años fue arrestado en su casa anoche y acusado de homicidio y posesión de armas por el extraño asesinato de Yan, padre de 45 años, la noche del pasado 30 de abril, mientras conducía su scooter cerca de 108th St. y 67th Drive de camino a una entrega en Forest Hills.

Zhiwen Yan's alleged killer Glenn Hirsch previously busted at NYC eatery https://t.co/WlCuiB6JPQ pic.twitter.com/km7pEvs0g4 — New York Post (@nypost) June 2, 2022

An unhinged customer, 51, is busted for the fatal April shooting of beloved Queens Chinese deliveryman Zhiwen Yan, age 45. @rparascandola



It was apparently fueled by a months-long feud over the Great Wall restaurants’s dearth of duck sauce on an order.https://t.co/FF838ECWAz — New York Daily News (@NYDailyNews) June 2, 2022

“Todos estamos aliviados de que alguien haya sido arrestado”, dijo hoy la viuda Eva Zhao, en un comunicado citado por Daily News. “Estamos agradecidos con la policía de Nueva York y tenemos plena confianza en que el fiscal de distrito de Queens hará justicia a Zhiwen Yan, un esposo, padre, hijo, amigo y miembro de la comunidad amoroso y amable”.

Un testigo le dijo a la policía que a Yan le disparó el conductor de un SUV Lexus que luego se alejó a toda velocidad de la escena del crimen. La víctima trabajó durante más de una década en “Great Wall”, un restaurante de Northern Boulevard cuyo gerente, Kai Yang (53), alertó a NYPD sobre un cliente problemático que conducía el mismo tipo de vehículo y con quien habían tenido problemas en noviembre y enero.

La policía se centró rápidamente en Hirsch, pero tardó en reunir suficiente evidencia para acusarlo. Fue detenido sin incidentes anoche, dijo un portavoz de la policía de Nueva York. Varios agentes estaban dentro del apartamento del acusado horas después, mientras continuaba la investigación.

“Zhiwen Yan era un miembro querido de su comunidad de Queens cuyo trágico asesinato en abril fue desgarrador”, publicó hoy temprano en Twitter la comisionada de la policía de Nueva York, Keechant Sewell. “@NYPDDetectives nunca cejó en su investigación, y ahora arrestó a Glenn Hirsch, de 51 años. Ha sido acusado de asesinato y posesión criminal de un arma”.

Originalmente se dijo que el supuesto cliente descontento tenía antecedentes por robo a mano armada, y había discutió con Yang, jefe de la víctima, debido a la poca salsa de pato en una orden de comida china.