Belinda tiene nuevo admirador y se trata de un sexy modelo y empresario: Dean Pelić

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Belinda no se quiere enamorar de nuevo. La mala experiencia con Christian Nodal, que al día de hoy la sigue afectando, la ha dejado con un mal sabor de boca. Sin embargo, el tarot le ha dicho a la cantante y protagonista de “Eden” que el amor está ahí, esperando por ella. Y hoy nos hemos dado cuenta de que un hombre muy hermoso está enviándole mesajes a la ex de Nodal. Ahí en Instagram este impresionante espécimen ha empezado ha aparecer con pequeños detalles. ¿Belinda los habrá notado ya?

Se trata del modelo, escritor y motivador personal Dean Pelić, un hombre como muchos talentos y no se puede dudar que además es dueño de una gran belleza física.

Al menos en cuatro o cinco de sus últimas fotografías el nombre del escritor aparece entre la sección de comentarios del Instagram de Belinda. Y es tan notorio, que en algunos post su mensaje aparece en primer lugar. En la última fotografía que Belinda publicó, ahí aparece el nombre de Dean Pelić. View this post on Instagram A post shared by Dean Pelić (@deanpelic)

Esta es la foto en donde Dean le dejó un breve mensaje a Belinda, y 177 cuentras le dieron like a su publicación. Ella escribió “b”, en letra minúscula. Posiblemente sea la letra con la que inicia su nombre. Pero Dean se hizo notar y contetó “B”, en letra mayúscula. Entendemos entonces que el mensaje del modelo y escritor es que esa letra no debe ir en pequeño, que ella no debe minimizarse, que siempre pase lo que pase, debe matenerse erguida, de pie. Grande. View this post on Instagram A post shared by Beli (@belindapop)

Los fans de Belinda están contentos y le piden a la cantante que note la presencia del famoso escritor en sus redes. Le dicen: “Hermosos, serían una pareja increíble”. ¿Será que Belinda hace caso y le da así una oportunidad al destino, que en las cartas bien le indicaron que el amor venía en camino?

Lee más sobre Belinda aquí:

Con poca tela: Christian Nodal explicó el diseño que le hicieron para cubrir las huellas de Belinda

Ley Olimpia: Belinda podría demandar a Christian Nodal por divulgación de conversación privada

Juan Pablo Medina se une a Belinda y Yalitza Aparicio en campaña para Levi’s