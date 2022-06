Se retira un ídolo: Carlos Tevez cuelga los botines de manera definitiva y revela el trágico motivo

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Después de haber puesto una pausa a su carrera en mayo de 2021, Carlos Tevez, de 38 años de edad, anunció su retiro definitivo del fútbol con la frase: “Ya estoy retirado, está confirmado”.

“Siempre me preguntaban por la razón que dejé de jugar y un día respondí: porque perdí a mi fan número uno (su padre falleció en febrero del 2021). Hubo un silencio. Tenía ocho años y quien venía a verme a las canchas era él. ¿Para qué más? Entonces, me levanté y dije que ya no juego más. Fue la única vez que pensé en mí”, expresó el ‘Apache’ en una entrevista televisiva para América TV, con lágrimas en sus ojos.

Al explicar la decisión tomada cuando decidió cerrar su tercera etapa en Boca Juniors, Tevez declaró: “El último año mío jugando fue muy duro, porque él tenía muerte cerebral. Yo me levanto un día y le digo a Vane (su esposa): ‘No juego más’. Lo llamo a la tarde a Adrián Ruocco (su representante) y le digo: ‘Mirá, no voy a jugar más. Me retiro‘. Lo llamo a Riquelme a la noche y le digo: ‘Mañana necesito el club para hacer la conferencia. No juego más’. Después vino lo que vino, no jugué más, y ahí la familia se dio cuenta que no jugaba más. Ahí cayeron”.

Carlos Tevez anotó por última vez en mayo 2021, en un clásico ante River Plate por la Copa de la Liga. Apenas dos semanas más tarde, confirmó su alejamiento de las canchas por temas familiares en una conferencia de prensa.

"Como jugador, ya dí todo lo que tenía. Dentro de mi corazón, lo dí todo, y eso me deja tranquilo. Todo estaba ahí, en veremos. Me ofrecieron muchas cosas. Tenía oferta en Estados Unidos, pero era un cambio muy importante para mi familia. En Argentina también hubo propuestas en un montón de lados… pero ya está", ratificó el exfutbolista de Boca Juniors, Corinthians, West Han, Manchester United, Manchester City, Juventus y Shanghai Shenhua.



🏆 Argentina

🏆 Boca

🏆 Corinthians

🏆 City

🏆 United

🏆 Juventus

🏆 Shanghai Shenhua pic.twitter.com/MmcqjZJfGy— SportsCenter (@SC_ESPN) June 4, 2022

Con respecto a su futuro, Tevez aclaró: “Estoy entusiasmado con un proyecto que hago con mis hermanos y con el ‘Chapa’ Retegui. Tomé la decisión que voy a dirigir. Estamos trabajando hace cuatro o cinco meses, armando un proyecto bueno e integral. Estoy pensado en eso. Pienso en el trabajo enfocado en el lado humano del jugador, en la parte personal”.