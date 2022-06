Muere a los 70 años Alec John Such, bajista de Bon Jovi

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Alec John Such, bajista original de Bon Jovi, murió este domingo a los 70 años.

“Estamos desconsolados al escuchar la noticia del fallecimiento de nuestro querido amigo Alec John Such“, informó Jon Bon Jovi a través de redes sociales.

Hasta el momento, se desconocen las causas de la muerte.

Nacido el 14 de noviembre de 1951 en Yonkers, Nueva York, Alec John Such fue co-fundador y miembro fundamental de la banda de rock.

“Alec fue parte integral de la formación de la banda. Para ser honesto, encontramos nuestro camino a través de él: era un amigo de la infancia de Tico y trajo a Richie Sambora para que nos viera actuar”, agregó Jon Bon Jovi.

El músico contribuyó en grandes éxitos como “Livin’ On a Prayer“, “You Give Love a Bad Name“, “Wanted Dead or Alive“, “Bad Medicine” y “Keep the Faith“, entre otros.

En 2012, la agrupación, incluido John Such, fue incorporada al Salón de la Fama del Rock.

“Alec siempre fue salvaje y lleno de vida. Hoy esos recuerdos especiales traen una sonrisa a mi rostro y una lágrima a mis ojos“, finalizó el cantante.

