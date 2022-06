Se cansó de los Yankees: Dominicano Miguel Andújar le dijo a Aaron Boone que quiere ser cambiado

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

El utility dominicano Miguel Andújar parece haber llegado a su límite de paciencia sobre la falta de juego con los Yankees de Nueva York y le ha pedido al mánager Aaron Boone que lo cambien en el próximo periodo de cambio de la MLB.

La conversación entre Andújar y Boone se efectuó la noche del viernes, cuando el jugador, cansado de no tener la continuidad deseada, le pidió que le permitiera ser cambiado, según dijeron al insider de Las Mayores, Héctor Gómez, fuentes cercanas al jugador.

FUENTE: Miguel Andújar le dijo anoche a Aaron Boone que no quiere estar con los Yankees y que quiere que lo cambien. pic.twitter.com/rZNhoblRKd — Héctor Gómez (@hgomez27) June 4, 2022

El joven dominicano, no ha podido tener la continuidad deseada y mucho menos el rendimiento que lo llevaron a ser segundo en la votación al premio Novato del Año de la Liga Americana en 2018, detrás del japonés Shohei Ohtani.

Miguel Andújar perdió su puesto con los Yankees

Y es que además de una lesión que lo hizo perderse todo el 2019, cuando regresó, su puesto ya pertenecía al colombiano Gio Urshela, quien no solo se ganó la confianza de Boone con su bate y guante, sino que también se logró ganar a todos los aficionados del Bronx.

Y esa hegemonía de Urshela duró al menos tres campañas, hasta que fue cambiado a los Twins de Minnesota a principios de este curso. Sin embargo, la salida del colombiano sirvió para que Andújar tuviera la oportunidad que quería, puesto que llegó un jugador del calibre de Josh Donaldson a ocupar la tercera base.

El nacido en San Cristóbal inició esta zafra en Ligas Menores, y finalmente recibió el llamado al equipo grande hace unas semanas, aunque las cosas no han cambiado para él puesto no no ha tenido muchas oportunidades de juego.

El utility exhibe este año un average de .268 sin jonrones, tres carreras impulsadas, cuatro anotadas, tres bases robadas y un boleto en 12 juegos disputados, en los que ha tomado 43 turnos al bate.

Cabe destacar que esta no sería la primera vez que Miguel Andújar le pide a la gerencia de los Bombarderos del Bronx que lo cambien, indicó Ken Rosenthal, de The Athletic. Source confirms: Miguel Andújar has requested a trade from the Yankees. Not the first time he has asked out because of his lack of a consistent opportunity. First: @hgomez27— Ken Rosenthal (@Ken_Rosenthal) June 4, 2022

Lea también:

– Derek Jeter publicó el tráiler de su documental y se revela que tuvo problemas con Alex Rodríguez [Video]

– Mánager con pasado en Yankees de Nueva York fue despedido por equipo de la Liga Nacional

– Cronista de los Twins ofende al pitcher sensación de los Yankees Néstor Cortés al llamarlo “the Molestor” [Video]