Cronista de los Twins ofende al pitcher sensación de los Yankees Néstor Cortés al llamarlo “the Molestor” [Video]

Un nuevo episodio negativo se ha generado en la MLB luego de que el cronista de los Twins de Minnesota Jim Kaat llamó al pitcher sensación de los Yankees Néstor Cortés Jr., “The Molestor”, un término asociado al abuso sexual de menores, lo cual causó una gran polémica.

Durante el encuentro de este jueves entre Twins y Tigres de Detroit, el exlanzador miembro del Salón de la Fama del Béisbol y ahora locutor, Jim Kaat, quiso elogiar la gran temporada que está teniendo el cubano Néstor Cortés Jr. con los Yankees, pero utilizó un término muy delicado y altamente ofensivo.

Jim Kaat's nickname for Nestor Cortes is "Nestor the Molestor" 😬 pic.twitter.com/ezLhcPBXSB — MLB Errors (@mlberrors) June 2, 2022

“Néstor ‘the Molestor’, Néstor Cortés”, expresó Kaat. “Ángulos y diferentes velocidades. Es un lanzador”, agregó aparentemente sin saber todo el revuelo que estas palabras traerían.

Dicho comentario provocó la intervención inmediata del vicepresidente de comunicaciones y contenido de los Twins, Dustin Morse, quien se reunió con el exlanzador para hablar de su comentario y pedirle que se retractara.

“Obviamente, nos tomamos estos asuntos con seriedad y, como en todos los casos, los manejaremos de manera interna y privada”, indicó Morse. “Jim no quiso decirlo con mala voluntad”, complementó.

Néstor Cortés respondió al locutor de los Twins

Néstor Cortés volvió a ser la sensación monticular de los Bombarderos del Bronx este jueves tras dominar a los Angelinos de Los Ángeles en el primero de la doble cartelera que su equipo terminó ganando 6-1.

En este encuentro “Nasty Néstor”, como le dicen cariñosamente los fanáticos de los Yankees, lanzó siete inning sin permitir carreras, se llevó la victoria para dejar su récord en 5-1 y bajó su efectividad a 1.50.

Posterior al juego, Cortés habló del comentario de Jim Kaat y dejó saber que no se sintió ofendido a tiempo que se mostró muy comprensivo con el “error” cometido por el locutor.

“Estoy seguro de que no lo dijo en serio, y la gente comete errores, pero no me ofendió en absoluto“, explicó el cubano a The Associated Press. “Entonces, ya sabes, realmente no tengo nada más que eso, honestamente”, cerró.

Minnesota Twins broadcaster Jim Kaat made an offensive remark when referring to New York Yankees left-hander Nestor Cortes during a broadcast Thursday.https://t.co/UhaPbRYEJ1 — AP Sports (@AP_Sports) June 3, 2022

Jim Kaat y sus errores anteriores

Esta no es la primera vez que el exlanzador miembro del Salón de los Inmortales protagoniza un polémica por sus comentarios, y es que en octubre pasado tuvo que salir a pedir disculpas públicas luego de decir que los equipos deberían tratar de “llenar un campo de 40 acres de” jugadores que se parezcan al jugador de cuadro de los Medias Blancas, Yoan Moncada.

Dichas palabras generaron molestia en ciertos fanáticos pues les recordó a la promesa incumplida del gobierno de los EE.UU. de que los esclavos liberados recibirían 40 acres y una mula después de la Guerra Civil.

Seguidamente el comentarista tuvo que disculparse. “Al principio del juego, cuando Yoan Moncada estaba en el plato, en un intento de felicitar al gran jugador que es, usé una mala elección de palabras que resultó en un comentario insensible e hiriente y lo siento por eso”, indicó.

