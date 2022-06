Impactantes imágenes: Joven de 16 años atropella a una madre y su hijo de 8 meses en California

Este domingo fue condenado un joven de 16 años de edad por haber atropellado a una madre y a su pequeño hijo de 8 meses enuna comunidad de Los Ángeles, California, sin ningún motivo aparente.

De acuerdo con medios locales, el fiscal George Gascón habría ordenado entre cinco y siete meses en un centro de libertad condicional para menores al responsable de este atroz hecho, lo que ha sido criticado por varios usuarios en las redes sociales debido a un video difundido en el que la cámara de seguridad muestra la alevosía del acto.

El menor, quien ya contaba con antecedentes penales al momento de cometer el arrollamiento, desde el 6 de agosto de 2021 por distintos actos violentos cometidos.

De acuerdo con la agencia de noticias EFE, con tan solo 16 años de edad, el adolescente ya había sido condenado previamente por un delito de envenenamiento, luego de que pusiera alcohol en la bebida de otra joven en la escuela secundaria de Palmdale en el año 2019.

Sin embargo, a pesar de los antecedentes de violencia que presenta el joven, el fiscal Gascón considera que la sentencia impuesta es “apropiada”.

Gascón habría declarado a Fox News Digital que el Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles estaba de acuerdo con los cargos y la sentencia pero, una llamada del alguacil de Los Ángeles, Alex Villanueva, hizo que el el fiscal del distrito se retractara.

“Necesito corregir nuestra declaración de ayer. LASD no participó en la decisión sobre el cargo de delito grave, ya que no era la agencia investigadora en ese caso”, dijo un portavoz de la oficina del fiscal de distrito a Fox News.

“Los investigadores del alguacil nunca estarían de acuerdo con una sentencia leve en este caso de atropello y fuga. Dejar de empoderar y fomentar conductas delictivas. Háganlos responsables”, dijo Villanueva vía Twitter.

Today, the @ladaoffice released a statement claiming that @LASDHQ was ok with the lightweight sentencing in this brutal Venice hit and run. We were never consulted as we were not the Investigating agency. @LASDHQ Investigators would never be ok with this sentencing #VictimsMatter https://t.co/oovp8DwDDO — Alex Villanueva (@LACoSheriff) June 4, 2022

El adolescente se declaró culpable de dos delitos graves de asalto por medio de la fuerza ocasionando lesiones corporales graves y un delito grave de atropello y fuga. Many of us saw the horrific video of Rachel’s case on the news. She was walking in Venice with her 8 mo old son when the unthinkable happened.



Under George Gascón, someone almost kills them and he gets only 5 mos in camp. That is not “reform,” it’s not justice, & it’s not fair. pic.twitter.com/MRjp0LwZ8L— jonathanhatami (@jonathanhatami) June 3, 2022

