VIDEO: López Obrador confirmó que no asistirá a la Cumbre de las Américas

Este lunes, durante su alocución diaria desde el Palacio Nacional, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmó que no asistirá a la Cumbre de las Américas que iniciará este lunes en Los Ángeles, EE.UU.

“Ya poder informarle al pueblo de México que no voy a asistir a la cumbre, va en mi representación y en la del Gobierno, (el canciller) Marcelo Ebrard y no voy a la Cumbre porque no se invita a todos los países de América”, afirmó el mandatario.

Hace algunas semanas, AMLO había adelantado que no acudiría a la reunión si el Gobierno de Joe Biden no atendía su petición de no excluir a ningún país, especialmente en referencia a Cuba, Nicaragua y Venezuela.

Sin embargo, el mandatario mexicano afirmó que en su lugar asistirá el secretario de Relaciones Exteriores, Ebrard.

Reiteró que a pesar de tener buenas relaciones con su homólogo estadounidense, afirmó que fue presionado por el partido republicano y por líderes de la comunidad cubana en ese país que tienen mucha influencia en el Gobierno.

“Desde mi punto de vista están actuando con odio y no quieren la hermandad de los pueblos, y están haciendo sufrir mucho a un pueblo abnegado y digno como el pueblo de Cuba”, puntualizó.

Asimismo, López Obrador lamentó no poder encontrarse con Biden porque lo considera “un hombre bueno”, pero insistió en que está sometido “a fuertes presiones extremistas”.

“Lo voy a visitar (a Biden) en julio, voy a ir a verlo a la Casa Blanca y quiero tratar con él el tema de la integración de toda América, porque mi planteamiento es que así como se creó la Comunidad Europea y luego pasó a ser la Unión Europea, así es necesario hacerlo en América”, insistió.

El objetivo es hacer de la democracia un hábito. Conferencia de prensa matutina, desde Palacio Nacional https://t.co/hu6YuWSQo7 — Andrés Manuel (@lopezobrador_) June 6, 2022

