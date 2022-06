Justin Bieber pospone conciertos en Toronto y Washington por órdenes médicas

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Justin Bieber se ha visto obligado, por recomendación además de sus médicos, a cancelar los tres próximos conciertos que tenía programados para esta semana en el marco de su gira mundial ‘Justice’: dos espectáculos en Toronto y otro en Washington D.C.

Justin Bieber’s Justice World Tour shows in Toronto, ON on June 7th and 8th have been postponed. pic.twitter.com/ZVWvtR0iah — Justice Tour Updates (@JusticeTourNews) June 7, 2022

El intérprete de ‘Baby’ ha dado a conocer tan decepcionante noticia en su cuenta de Instagram, asegurando que no ha sido capaz de recuperarse a tiempo de su dolencia, sobre la que no ha dado detalle alguno, y que le rompe el corazón no poder encontrarse con los miles de fans que ya tenían compradas sus entradas.

“No me puedo creer que esté diciendo esto. He hecho todo lo posible por estar mejor, pero la enfermedad va a peor. Me rompe el corazón tener que aplazar estos conciertos, pero son las órdenes de los doctores. A toda mi gente, los quiero y descansaré para recuperarme cuanto antes”, ha escrito en su cuenta de la plataforma.

Eso sí, los recitales no han sido cancelados como tal, sino que, como ha subrayado el cantante, simplemente se trasladarán a otras fechas del año.

Se espera que la promotora que gestiona su periplo planetario ofrezca a sus clientes la posibilidad de devolver sus tickets y recibir el correspondiente reembolso. The next few shows will be postponed to a later date! We will inform you once the details are settled in. For now, let’s hope Justin gets better and focus on being healthy 💜 https://t.co/uTqXx8P3SY— Justice Tour Updates (@JusticeTourNews) June 7, 2022

