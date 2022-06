Adamari López tragó grueso cuando Maripily Rivera llamó llorón a Toni Costa, y dijo que éste habla de Ada para ganar rating

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Hablar de La Casa de los Famosos en Hoy Día es pan diario. Y Adamari López es parte de la sección de espectáculos en la cual se discute el día a día de los participantes. En la última conversación junto a Chiquibaby, Quique Usales y la invitada del día Maripily Rivera, hablaron sobre las emociones que ahí adentro se están viviendo, y sobre las estrategias de cada “team”. La modelo, invitada, tomo entonces la oportunidad para lanzar un fuerte dardo al decir:

“Como el llorón de tu ex, que lo único que falta es que llore y que siga hablando de Adamari para tener rating en el programa“. Sus palabras están ahorita dándole vuelta al mundo del espectáculo, también por la reacción de Adamari. Y es que si quiso o no reirse de esto, lo disimuló cuanto pudo, porque recordemos que Toni es el padre de su hija, y ella no está dispuesta hacer algo que pueda lastimar a la pequeña Alaïa.

Lastimosamente, hablando de Toni, éste posee una vena sensible, que ya lo ha llevado a convertirse en el hazmereír del cuarto morado, porque en varias ocasiones ha roto en llanto debido algunos conflictos con Daniela Navarro. Lo acusan de llorar por el robo de la mantequilla de maní, sin embargo se les olvida que esto llegó más allá. Y Toni Costa pudo haber sido expulsado de la casa, porque atacó, sin querer, al equipo de producción del reality. Ya que para él no era posible que alguno de sus compañeros haya tenido la osadía de robar algo que es vital para la alimentación de todos, sobre todo porque en ese momento habían pocos placeres culinarios que podían satisfacer ya que habían perdido el presupuesto completo, debido a los fracasos en dos pruebas consecutivas.

Han habido sucesos particulares en La Casa de los Famosos que han hecho que el famoso coreógrafo terminé derramando lágrimas en el reality. Esto incluso lo ha llevado a ser duramente juzgado por los del team de Laura Bozzo, quienes hasta se han burlado de él. Parece que para ellos está permitido llorar, más no así para los del cuarto azul.

Osvaldo Ríos, por otra parte, ya le pidió a Toni que se arme con una coraza y no permita que los comentarios o acciones malintencionadas del otro cuarto lo lleven a romperse de esa manera, para que no les de más material en su contra. Ya que parece que el llanto de cualquier otro parece estar justificado, más no el del papa de Alaïa.

Sobre el punto que aborda Maripily Rivera, en el que señala que Toni sólo habla de Adamari López para ganar rating, hay que decir que ella no es la primera que lo señala. Myrka Dellanos criticó desde La Mesa Caliente de Telemundo este hecho. La ex conductora de Primer Impacto dijo que Toni debería ya no hablar de Adamari, algunos creen que es probable que éste siga enamorado de ella, y que por esta razón no deja de recordarla.

