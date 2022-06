Reaccionan a la boda de Anuel y Yailin: “Exagero con eso de darle celos a Karol G”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Anuel y Yailin ya pueden decir que oficialmente son esposos. El cantante boricua y la dominicana se casaron por lo civil este viernes en lo que parece que fue una ceremonia bastante íntima y en la que además los novios lucieron atuendos casuales, sin mucho lujo ni alusión a una unión matrimonial.

La pareja, que había anunciado su compromiso en enero, finalmente selló su amor ante la ley y actualmente se desconoce si pronto habrá casamiento por la iglesia para darse el ‘si’ ante Dios.

Los dos intérpretes compartieron a través de sus cuentas de Instagram imágenes de lo que fue la ceremonia civil. Anuel publicó el momento en el que los declararon marido y mujer para luego darse un beso y ella publicó fotos del momento en el que estaban firmando los documentos:

“Te amo nunca imaginé este momento ni cómo se sentía gracias por llegar a mi vida y darme esta felicidad que estoy viviendo contigo espero que esto dure años y años juntos y dándonos todo el amor del mundo cada día que pase y gracias por convertirme en tu esposa @anuel”, dijo Yailin.

Las reacciones no tardaron en llegar y los seguidores tampoco han dejado de mencionar a Karol G, la ex novia de Anuel. Estos son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación que hizo Yailin sobre su boda civil con Anuel:

“Exagero con eso de darles celos a Karol G”, Ya se te venció la visa de turista de 3 meses hay que apresurar los papeles con ese ciudadano americano”, “Yo sigo esperando la boda con @karolg que anunciaste en el 2020”, “Le entrego el alma al diablo” y “Es una boda o un funeral ???? Digo como están vestidos de negro” son algunos de los comentarios que recibieron.

De la misma manera, también se pueden leer muchos comentarios de personas que los felicitan en este día tan especial que vivieron como pareja:

“No es el tiempo, es la persona. Me caía mal Yailin por amar a kg pero luego me di cuenta que ella no tenía nada que ver con ninguna separación y el fanatismo no nos deja ver más allá !!! Sean felices hasta donde dure”, “Donde están los que decían que la quería para un rato?”, “Amé la segunda foto! Como diciendo LO LOGRE!!! haha Felicidades transmiten linda vibra juntos”, “Felicidades bebe que dios bendiga su unión!” y “APRECIAR ESTE MOMENTO NO TIENE PRECIO! ESTOY MUY FELIZ POR TI!! LOVEEEE” también destacan.

Sigue leyendo: Así fue el primer beso de Anuel y Yailin como esposos

¿Muy informal? Así fue la boda por el civil entre Anuel AA y Yailin ‘La más viral’ en República Dominicana

Karol G menea el cuerpo con mucha sensualidad y diversión en un vestido cortito