Vanessa Claudio manda mensaje a sus detractores y quienes dicen que ya la ven en “todos lados”

Vanessa Claudio mandó un mensaje a todos sus detractores y quienes dicen que ya la ven hasta en la sopa.

Y es que la conductora actualmente trabaja en ‘Al Extremo’, fue corresponsal de TV Azteca en Inglaterra por el Jubileo de la Reina Isabel II y ahora se anunció como co-conductora de ‘La Academia 20 años’, la cual se estrena este domingo 12 de junio.

“Vamos a comenzar, nadie sabe la historia de Londres como yo, yo tenía que ir, estuve en la transmisión de la Boda Real y es porque me gusta la historia. De Miss Universo también tengo mucho conocimiento.

“Cuando uno empieza a crecer siempre habrá gente que quiera opinar, yo hago mi trabajo y no es que no sepa del tema, eso ahorita no me interesa saber, ahorita me concentro en ‘La Academia’”, dijo.

La puertorriqueña confesó que llegó por accidente a ‘La Academia’, pues ella estaba buscando oportunidad para otro reality show de la televisora del Ajusco.

“Llegó por accidente, yo había hablado sobre otro reality, a mí me interesaba estar con el público internacional y llega esta oportunidad. Me dicen que faltaba una co-conductora de ‘La Academia’ y me dijeron que yo sería excelente para eso, terminé quedándome en el trabajo“, agregó.

Sobre su compañero conductor, Yahir, Vanessa confesó que lo conoce desde hace mucho tiempo.

“A Yahir lo conozco en mi primer día de trabajo en Azteca, siempre hemos tenido una bonita amistad, es tremenda persona, con ganas de crecer y me encanta que cosas buenas le pasen a él”, finalizó.

