Vanessa Claudio responde a las críticas que los cibernautas le hicieron sobre su rostro

Vanessa Claudio respondió a las críticas que los cibernautas le hicieron sobre su cara.

La nueva conductora de ‘Al Extremo’ confesó que fue culpa de viajar en avión y de la comida que se le vio hinchada en su regreso a la televisión.

“Estaba súper hinchada, acababa de llegar de viaje, hasta mi mamá me lo dijo, me dijo ‘Vanessa tú te fuiste de aquí ayer y no estabas así’ y no sé qué fue, si la falta de sueño, el viaje, había viajado a Ecuador, Colombia, recién llegaba a México, estaba súper cansada o la luz. “Sí los escucho (comentarios negativos) y no es que me afecta, en nada me afecta, si tienen tantas dudas, pues el día que me lo haga lo diré normal, los tratamientos, que si colágeno y cosas así, pero nada extremo”, dijo.

Incluso la puertorriqueña agregó que subió de peso durante las fiestas decembrinas, ya que no se limitó en el tema de la comida.

“Y también, lo voy a confesar, estoy un poco más llenita de las navidades, yo siempre he sido muy pomulosa, entonces cuando engordas, lo primero que se me engorda es la cara.

“Estoy a dieta, les voy a compartir mi procedimiento y sean pacientes, porque la gente le encanta criticar como si ellos no engordaran en Navidad”, indicó.

Claudio regresa a TV Azteca para ser la conductora de Al Extremo, una oportunidad que la tiene emocionada, pues es algo diferente a lo que ha hecho antes. View this post on Instagram A post shared by 𝕍𝕒𝕟𝕖𝕤𝕤𝕒 ℂ𝕝𝕒𝕦𝕕𝕚𝕠 (@vanessaclaudio)

