Con lágrimas incluidas: Marcelo se rindió ante Raúl en su despedida con el Real Madrid [Video]

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Entre lágrimas y una emotiva ceremonia se dio fin al ciclo de Marcelo Vieira en el Real Madrid, quien no se despidió sin antes dedicar unas palabras a Raúl González, el legendario ex capitán del equipo ‘Merengue’ sobre quien afirma fue un gran ejemplo para su carrera.

Como era de esperarse, la despedida de Marcelo estuvo acompañada de una constelación de estrellas entre las que destacó Raúl, quien se robó los reflectores por un momento cuando el lateral brasileño habló de un gran gesto que tuvo el exdelantero con él y que le enseñó mucho de liderazgo.

Marcelo se emociona en su despedida del Real Madrid recordando un bonito gesto de Raúl: "Me he prometido hablar normal, ahora se me pasa…" pic.twitter.com/UWQdl0XBtz — EL MUNDO (@elmundoes) June 13, 2022

“Raúl, a quien llamo capi, le quería agradecer el detalle grande cuando llegué y cuando nació mi hijo“, recordó entre lágrimas el jugador que se despide como el más ganador en la historia del Real Madrid.

“Tú, como capitán, me has enseñado mucho. En ese momento, nos regalaste tanto tú como tu familia un cesto que nunca se me olvidará. Desde ahí, empecé a verte como un ejemplo, hemos tenido muchos en el fútbol y yo quise seguir el tuyo“, puntualizó Marcelo.

“He tenido un ejemplo muy fuerte que has sido tú. Nunca lo he dicho pero lo quería agradecer en persona”, finalizó el homenajeado en la ceremonia que también contó con la presencia del entrenador Carlo Ancelotti y sus compañeros, los españoles Marco Asensio y Dani Carvajal.

Lea también:

– Marcelo se tatuó la última “Orejona” en su pierna y posó con sus cinco anillos de campeón

– Sigue de fiesta: El brasileño Marcelo asistió al Primavera Sound 2022

– Real Madrid viralizó un post en el que explica cómo se pronuncia el nombre de su nuevo fichaje Tchouaméni [Video]