Real Madrid viralizó un post en el que explica cómo se pronuncia el nombre de su nuevo fichaje Tchouaméni [Video]

Real Madrid no escatima en reforzar su plantilla tras ganar la decimocuarta UEFA Champions League y sufrir la decepción por no poder fichar a Kylian Mbappé. No obstante, sí pudieron contratar a Antonio Rüdiger y Aurélien Tchouaméni.

El último de ellos es el francés de 22 años de edad y que llega procedente del AS Mónaco a cambio de $84 millones de dólares. Es mediocampista de corte y ya juega titular en la selección francesa.

Uno de los tantos post que hicieron en las cuentas oficiales del Madrid fue para que la gente conociera cuál es la pronunciación real de su nueva adquisición. En Twitter tuvo 20,400 mil me gusta en 11 horas.

Consiste en un video que muestra a la traductora de Google pronunciar Aurélien Tchouaméni en francés. Causó mucha gracia y memes positivos entre los madridistas que ya se ilusionan con esta nueva promesa del fútbol mundial.

Será presentado este lunes como nuevo jugador del Real Madrid.

10 curiosidades de Tchouaméni

Para poner todavía más en contexto a los madridistas de su nueva contratación, decidieron subir un video con curiosidades del nacido en Rouen. Por cierto, practicó judo antes de ser futbolista profesional. Tchouaméni entrena con balón y en el gimnasio en ayuno, hasta que no culmina sus ejercicios no come su porción de alimentos. ¡🔟 cosas que debes saber sobre @atchouameni! 🤓#WelcomeTchouaméni pic.twitter.com/Es1fEdhsS6— Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 11, 2022

Es amante de la NBA y fan de LeBron James. Ha asistido a juegos en Estados Unidos del mejor baloncesto del mundo.

