Christian Nodal afirmó que en casi todas sus relaciones amorosas se ha “equivocado”

El cantante Christian Nodal habló sobre sus relaciones amorosas, y es que aseguró que le cuesta mantener la estabilidad mientras se encuentra compartiendo su vida con otra persona. De hecho, el mexicano ha tenido casi el mismo comportamiento no solo con Belinda, también con otras mujeres con las que ha sostenido un romance.

“Con mis novias me he equivocado muchas veces“, declaró el intérprete de ‘Botella tras botella’ en una entrevista concedida a la periodista Mara Patricia Castañeda.

Además, el cantante de 23 años dijo que llegó a un punto de su vida que considera completamente necesario ser más cuidadoso con todo el contenido que comparte en las redes sociales, pues cree que no ha sido de la mejor manera, pero, ha aprendido que cuando tiene un romance es mejor pasar bajo perfil porque ahí puede ser él sin necesidad que su comportamiento abarquen los titulares de la prensa, no solo nacional, también internacional.

“Siempre he cometido el mismo error en mis relaciones y es muy grande porque no he sabido cuidar esa parte de privacidad y lo he aprendido a la mala. Ahora sé que debo cuidarlo más y no andar publicando nada porque es el único momento donde se puede ser uno mismo”, agregó.

El también compositor dijo que la persona que vaya a estar con él debe ser contemporánea. Al parecer no han sido gratas las experiencias con las parejas que ha tenido. Además, la mujer que lo acompañe deberá entender el proceso de ascenso en el que está su carrera.

Recordemos que hace algunos días Nodal fue visto en la Antigua Guatemala agarrado de manos con Cazzu, esto ocurrió mientras iban comiendo helados. Sin embargo, hasta el momento ninguno de los dos han confirmado algo al respecto. También hay que tomar en consideración las declaraciones del mexicano, la rapera tiene 28 años.

La semana pasada la argentina tuvo una presentación en el festival Primavera Sound que fue realizado en España, donde contó con la compañía del intérprete de ‘Ya no somos, ni seremos’.

