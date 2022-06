Exesposo de Britney Spears seguirá detenido pero podría salir bajo fianza y recibe orden restricción

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Las autoridades de California procedieron a leer los cargos contra el exesposo de la cantante Britney Spears, hecho que se genera luego de haber ingresado a la casa el pasado 9 de junio, día que se llevó a cabo la ceremonia de la boda con Sam Asghari.

La fiscalía del distrito culpó a Jason Alexander por agresión, vandalismo, acecho y allanamiento. Además, ahora existe una amplitud de una orden de restricción que la ‘princesa del pop’ había solicitado con anterioridad. A su vez, esta indica que no podría estar cerca de ella por los próximos tres años a una distancia menor a 91.44 metros.

El exesposo de la intérprete de ‘Baby one more time’ sigue tras las rejas y tiene que cancelar una fianza de 100 mil dólares. Según relató New York Post, quienes habrían tenido la posibilidad de obtener una de las copias de la restricción, el hombre ya había ingresado en reiteradas oportunidad al domicilio.

Además, la policía mencionó en sus reportes que Alexander cuando ingresó a la casa donde estaban realizando los preparativos de la ceremonia lo hizo estando armando, pues llevaba con él un cuchillo.

La orden judicial para cuidar la integridad física de una persona también le fue concedida a Richard Eubeler, quien es uno de los guardias de Spears y que además tuvo contacto con el detenido el día que se registró el suceso.

Sin embargo, hasta la fecha no se conoce una orden de alejamiento para Sam Asghari, quien es el esposo de ella. “Aparentemente no hubo ninguna amenaza directa hacia él y tampoco fue solicitada”. View this post on Instagram A post shared by Britney Spears (@britneyspears)

Parte de las medidas dictadas por el condado de Ventura, en California, detallaron que el exesposo de la intérprete de ‘Circus’ bajo ningún concepto podrá tener comunicación ni con ella, ni Eubeler. A su vez, tampoco podrá llevar con él armas durante los próximos tres años, y si es visto con una, esta deberá ser entregada a la policía para evitar cualquier tipo de incidentes.

En caso que Jason Alexander pague la fianza, este deberá permanecer bajo libertad condicional. Además, las autoridades lo mantendrían vigilado con un grillete en el tobillo que sería supervisado por el Departamento de Libertad Condicional del Condado de Ventura.

Alexander y Spears solo estuvieron casados por 55 horas en el año 2004.

