Muere Gwen, la hija de 17 años del representante de Illinois Sean Casten

La hija de 17 años del representante federal estadounidense Sean Casten, Gwen Casten, murió el lunes por la mañana en la casa de la familia en Downers Grove, así lo dio a conocer la oficina del congresista y la policía de Downers Grove a través de un comunicado de prensa.



“Esta mañana, la amada hija del congresista Casten, Gwen, falleció”, así fue como la oficina del político informó sobre el deceso de la menor de edad.



En el mismo comunicado de prensa se puede leer: “La familia Casten solicita privacidad y no emitiremos más comentarios durante este momento desgarrador”.

Gwen Casten, daughter of US Rep. Sean Casten, has died – Daily Herald https://t.co/GFKfGAIO0V [ via @googlenews ] pic.twitter.com/8DNoLiSXsv — Ńasser ➊ Million Tweets  (@nasser___mo3gza) June 14, 2022

Según el Departamento de Policía de Downers Grove, antes de las 7 de la mañana recibieron una llamada por una mujer de 17 años que no respondía: “Los primeros en responder determinaron que el sujeto había fallecido”.



Hasta el momento se desconocer a ciencia cierta de qué murió Gwen Casten.



Semanas atrás la joven replicó un video donde se le puede ver involucrada en una organización de armas March for Our Lives, donde fue llamada como “heroína” por parte de Dawn DeStar, (quien no conocía a Gwen Casten) miembro de la junta del condado de DuPage, por organizar un curso de primeros auxilios relacionados con tiroteos para sus compañeros de secundaria.

Casten, quien se postula contra la representante titular Marie Newman, y el mecánico de operaciones de Nicor, Charles Hughes, ha recibido un sinfín de muestras de apoyo, tanto de sus seguidores como de sus opositores.



“Mi corazón se rompe por la familia Casten por la devastadora pérdida de su hija. Mis oraciones están con Sean, Kara y toda la familia Casten”, dijo Marie Newman en un comunicado. 🚨 BIG NEWS: Sean just released a new digital ad!!



In Congress, Sean is working to enshrine a woman's right to make her own health care decisions, combat gun violence, & ban Members of Congress from trading stock.



Chip in now to keep these ads running: https://t.co/zwkQBqyN7A pic.twitter.com/SmO3xZgn61— Team Sean Casten (@VoteCasten) June 2, 2022

Previo al comunicado oficial de la muerte de Gwen Casten, Sean suspendió de inmediato todos los anuncios de su campaña.



Se espera que en las próximas horas se den a conocer más detalles sobre el sensible fallecimiento de la menor de edad.

