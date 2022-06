Pastor de Texas dice que los gays deberían recibir un disparo en la nuca

“Estoy enojado esta mañana porque todo nuestro país está celebrando el peor pecado de la Biblia”, así inició su sermón el pastor haciendo referencia al Mes del Orgullo que reconoce a la comunidad LBGTQ cada mes de junio.



Enojado por las marchas y apoyo mostrado a la comunidad, Dillon Awes fue más allá e hizo un pedido: ejecutar a las personas homosexuales. Además, se animó a decir que las personas homosexuales son un peligro para la sociedad y que todos ellos son “pedófilos”.

“¡Estas personas deberían ser condenadas a muerte!“

“¿Cuál dice Dios que es la respuesta, es la solución, para el homosexual en 2022, aquí en el Nuevo Testamento, aquí en el Libro de Romanos? ¡Que son dignos de muerte! ¡Estas personas deberían ser condenadas a muerte!”, dijo en un tono muy molesto.



Los feligreses que lo escuchaban se contagiaron de la emoción de su pastor y aplaudieron sus palabras, incluso sonaron un poco más fuertes cuando mencionó la frase “pena de muerte”.

Dillon Awes, predicador de Texas: "Deberíamos poner a los homosexuales contra la pared y pegarles un tiro en la nuca. Eso es lo que Dios enseña. Eso es lo que dice la Biblia".



Luego dirán que no se respetan sus creencias. pic.twitter.com/9nLo53rVP6— Álvaro García del Castillo (@agdcastillo) June 9, 2022

Y continuó: “Cada homosexual en nuestro país debería ser acusado de crimen por la abominación de la homosexualidad que tienen. Deberían ser condenados en un juicio legal. Deberían ser condenados a muerte”.



Además, dio a conocer cómo es que deberían de morir: “Deberían de estar alineados contra la pared y dispararles en la nuca. Eso es lo que Dios enseña”.



Las declaraciones del pastor texano llevaron a un grupo de personas a reunirse a las afueras de la iglesia para expresar su preocupación por el comentario de odio en contra de los homosexuales; otros más usaron las redes sociales para mostrar su inconformidad, mientras que otros decidieron ir con la policía local para pedir una sanción en contra de Dillon Awes. Dillon Awes must be reported. He is the pastor of "Stedfast Baptist Church" 6900 Denton Hwy, Watauga, TX 76148, 682-253-4066.



Churches that preach hate and politics should NOT be tax exempt. Let the revolution commence because I am tired of people abusing God's name!!! .@IRS_CI https://t.co/7xqP5y83Fv— Lorna M. Gilkey (@LollyGilkey) June 8, 2022

Ante los reclamos, el Departamento de Policía de Watauga dijo valora la diversidad, sin embargo, respeta el pensamiento del pastor: “Cualquier mensaje que promueva el odio hacia cualquier clase o grupo de personas es absolutamente contrario a la cultura del Departamento de Policía de Watauga. Es probable que el lenguaje utilizado por el pastor de la Iglesia Bautista Stedfast sea ofensivo para muchas personas. Sin embargo, en este momento, el lenguaje informado del sermón parece ser la libertad de expresión protegida constitucionalmente. Continuaremos monitoreando esta situación en evolución”.



Cabe recordar que la Iglesia Bautista Stedfast ha sido etiquetada como un grupo de odio ante LGBT por la Ley de Pobreza del Sur.



Te puede interesar:

* Muere Gwen, la hija de 17 años del representante de Illinois Sean Casten