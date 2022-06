Johnny Lozada a los ex Menudo: “Discúlpenme porque lo que ustedes vivieron no es lo que yo viví”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Johnny Lozada con el corazón en la mano le dice a sus ex compañeros de Menudo: “Discúlpenme porque lo que ustedes vivieron no es lo que yo viví”… Así de sincero y con mucho sentimiento, el querido boricua habló en ‘Despierta América’.

Johnny está de regreso por unos días reemplazando a Raúl González que está de vacaciones, y, junto a María Antonieta Collins hablaron sobre el documental de la historia de Menudo que se estrenará este próximo 23 de junio en HBO Max.

MAC le preguntó qué había sentido al verse a él mismo de pequeño en pantalla grande: “Sinceramente fue algo maravilloso, tuve la oportunidad de remover muchos momentos muy importantes, también de darme cuenta que la historia para todos no fue la misma“, comenzó diciendo Lozada.

¿A qué se refiere? A que en el documental se podrá ver también el lado oscuro de la historia del grupo juvenil donde muchos de ellos vivieron abusos de todo tipo.

“También pude sentir el sufrimiento de muchos muchachos que sufrieron, que sintieron muchas cosas como abuso de bullying, de maltrato, de que no le daban comida, trabajando excesivamente, no estaban recibiendo la remuneración correcta, ese tipo de cosas no las viví yo… En un momento dado hasta disculpas le pedí, hermanos ya que esta gente no tiene la capacidad de pedirles disculpas a ustedes, yo lo hago, discúlpenme porque lo que ustedes vivieron no es lo que yo viví“, siguió diciendo Johnny en el show de las mañanas de Univision.

Y para terminar le dio un consejo a los padres que buscan que sus hijo sean famosos dese pequeño, y que asegura que fue lo que lo salvó de no caer en el grupo de lo que fueron víctimas de esos abusos.

“La gente debería verlo para que se den cuenta que uno a los niños no los deja solos“, finalizó dejando claro que en su caso, su madre siempre estuvo presente y cuidándolo mientras pertenecía al grupo Menudo.

MIRA AQUÍ LO QUE DIJO JOHNNY LOZADA EN VIDEO:

NO TE PIERDAS ESTAS OTRAS HISTORIAS:

•Entre música y anécdotas, los Menudo despiden a Ray Reyes

•Te llevamos a conocer la casa de Johnny Lozada, expresentador de ‘Despierta América’