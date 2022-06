Agenda de eventos: a dónde ir este fin de semana

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Una noche de jazz y poesía en el Teatro SEA

Juan Ruiz, clarinetista, saxofonista y compositor nacido en Colombia y radicado desde el 2006 en los Estados Unidos, trae a Nueva York su música y poesía por primera vez como líder de su banda. Después de compartir escenario con el gran Paquito D’Rivera en diferentes festivales, Ruíz deleitará con su jazz latino, lleno de historias, ritmos y poesía a los asistentes de Punto SEA, el cabaret musical del Teatro SEA, donde presentará este jueves el show “A night of Jazz and Poetry”. Las puertas abren a las 7 p. m., el espectáculo comienza a las 8 pm. El teatro SEA está ubicado en el 107 Suffolk Street New York, NY 10002. Más información: https://teatrosea.org/

El músico Juan Ruiz./Cortesía

A bailar merengue típico en el Lincoln Center

El programa de verano “Summer for the City” del Lincoln Center se centrará este jueves en el merengue típico, un género cada vez más popular de la República Dominicana que se deleita con la orquestación tradicional del arte y el ritmo acelerado. Comience su velada con una lección de baile para principiantes de la bailarina profesional Talia Castro-Pozo, quien le dará los pasos básicos que necesitará para mantenerse al día con la música de acordeón, saxofón y percusión del merengue típico del conjunto neyorquino Típico Urbano. La fiesta es en la pista al aire libre bautizada como “The Oasis” en la Josie Robertson Plaza. A partir de las 6:00 pm. Gratis. Más información: https://www.lincolncenter.org/series/summer-for-the-city

El grupo Típico Urbano./Cortesía

Hombres G en el Hulu Theater

Los amantes del rock en español tienen una cita obligada este viernes en el Hulu Theater del Madison Square Garden (7th Ave & 32nd Street), donde se estará presentando una de las bandas más populares de este género, los Hombres G. Los músicos españoles están celebrando 35 años sobre los escenarios, y estarán interpretando canciones como ‘Voy a pasármelo bien’, ‘Devuélveme a mi chica’, ‘Venezia’, ‘Visite nuestro bar’ y ‘Suéltate el pelo’, entre otros himnos, junto a algunas piezas de su más reciente disco, ‘La esquina de Rowland’. A las 9:00 pm. Entradas en: https://www.ticketmaster.com

/Cortesía

“Pride in the Park” con opera

La Ópera de la Ciudad de Nueva York presentará el concierto anual Pride in the Park este viernes 17 de junio, a las 7:00 p. m. como parte de Bryant Park Picnic Performances presentado por Bank of America. La actuación de una sola noche está acompañada de música en vivo, con un programa diverso de selecciones de ópera y teatro musical cantadas por Glenn Seven Allen, Chelsea Bonagura, Lauren Hoffmeier, Brian James Myer, Peter Kendall Clark, Melanie Long, Jessica Tyler Wright y Jordan Weatherston Pitts, así como el Coro de LaGuardia High School, con Jeanne Cascio, Directora. Además, Daria Hrabova Capasso y Oleksandra Hrabova cantarán canciones ucranianas en homenaje con la dirección musical de Kathryn Olander. La entrada es por orden de llegada. Las actuaciones están diseñadas para disfrutarse de manera informal, no se requieren boletos, con amplios asientos disponibles y mantas de picnic gratuitas para que los miembros de la audiencia las tomen prestadas. Para obtener más información, visite https://bryantpark.org/events/2022/06/17/pride-in-the-park

Cortesía

Manny Manuel en el Lehman Center

El Lehman Center for the Performing Arts (250 Bedford Park Boulevard West, Bronx) presentará este sábado a Manny Manuel, conocido en todo el mundo de la música latina como “El Rey de Corazones”, quien hará su debut en los escenarios del famoso teatro de El Bronx presentando su característico bolero, merengue y música tropical. Cruz Manuel Hernández Santiago comenzó su carrera musical como integrante de Tempo Merenguero, y se hizo famoso como miembro del grupo Los Sabrosos del Merengue antes de lanzar una exitosa carrera como solista en 1994. Su primer álbum, titulado “Rey de Corazones” fue certificado platino, siendo el comienzo de una exitosa carrera con numerosos álbumes y nominaciones al Grammy. Desde las 8:00 pm. Para entradas e información, visite: https://www.lehmancenter.org/manny-cruz o llame al (718) 960-8833.

“Eva Luna” en Repertorio Español

La adaptación al teatro de “Eva Luna”, una de las novelas más conocidas de la chilena Isabel Allende, se está presentando en Repertorio Español. El texto fue adaptado a una obra de dos horas por la dramaturga Caridad Svich, dirigida por Estefanía Fadul, y cuenta la historia de Eva Luna, una mujer nacida en la pobreza y que a través de los años encuentra su voz como narradora. La obra lleva al lector desde la infancia de la protagonista, encantadora, cómica y sagaz, hasta la edad adulta, y en ese trayecto se cruza con una serie de personajes que cambiarán el curso de su vida. El papel principal es representado por la actriz chilena Andrea Velasco. Para información sobre horarios y entradas, visitar: https://repertorio.nyc/

Cortesía Repertorio Español

Arranca el Festival de Teatro UNI2

La 5ta temporada del Festival de Teatro UNI2 arranca este jueves 16 hasta el 26 de junio, y se estará realizando en el Centro Cultural Julia de Burgos en el teatro Miriam Colón (1680 Lexington Ave), un evento del Teatro FenixUSANY. Apoyado por la Federación Hispana, el evento comenzará con la obra de teatro “Bésame como a Judas”, creada, actuada y dirigida por Josean Ortiz, un monólogo que muestra el espíritu de un Judas atormentado por la culpa y el arrepentimiento, su vida como discípulo y sus motivaciones para traicionar al Maestro. Un impresionante texto que revelará que hay muchas caras posibles, pero sólo una contará la verdad. Para una agenda completa y boletos: https://www.eventbrite.com/cc/uni2-theater-festival-446519

Comida colombiana en El Cartel

Quienes quieran disfrutar de los sabores de la comida colombiana ya no tienen que ir a Queens a buscarlos, ya que el El Cartel Tapas Bar and Restaurant acaba de abrir sus puertas en el popular vecindario de Hell’s Kitchen, en Manhattan. Dirigido por Bill Arango, el menú del restaurante se compone de platos exclusivos de las diversas regiones de Colombia, con recetas de la madre de Arango, como la cazuela de mariscos, un especie de sopa hecha con camarones, mejillones, almejas, pulpo y calamar servidos con arroz blanco y que evoca los sabores de la región de El Chocó, de donde provienen los dueños. Ceviches, empanadas, bandeja paisa, así como una variedad de platos a base de carne y pollo, forman parte de la oferta del lugar, además de postres y bebidas típicas, como malta, Colombiana y Postobón. Está ubicado en el 613 Ninth Avenue, Manhattan. Para más información: https://elcartelnyc.com/