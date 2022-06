Las dos fueron pareja de Luis Miguel: Issabela Camil no tiene problema en trabajar con Aracely Arámbula

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Issabela Camil no tendría ningún inconveniente de trabajar con Aracely Arámbula, pues la esposa de Sergio Mayer no ve problema de que ambas hayan mantenido un romance con Luis Miguel, incluso recuerda un encuentro que tuvo con “La Chule”.

“No, ¿por qué? ¡No, para nada! No la conozco bien, pero sí fue a la obra que hice, la última que hicimos con Edith González (q.e.p.d.) ‘Entre Mujeres’, y ella fue a vernos, nos saludó a todas muy cariñosa, nos abrazó y todo; entonces no hay nada, no tiene por qué haber ningún tipo de problema”.

La actriz anuncia la gira de la obra “Busco al Hombre de mi Vida… Marido ya Tuve” al lado de Rebecca Jones y Ana Ciocchetti, mientras mantiene un matrimonio muy estable con el ex Garibaldi.

“No soy celosa, la verdad que no, pero además soy muy segura en mi relación. Llevamos 17 años, Sergio es un hombre increíble, no me ha faltado jamás y estoy muy cómoda en mi relación, estoy muy cómoda en mi piel, sé quién soy, sé el compromiso que tenemos como pareja, tenemos un proyecto muy importante y eso es lo más valioso“.

Además, Issabela comparte que ya está cansada de las acusaciones que le hacen a su esposo. “Sí, llega un momento en que sí me harta y digo ‘¡ya!, ¿qué pasa?’”.

Sigue: “La crítica es parte de este terreno que uno pisa. Simplemente siento también que de repente quieren inventar cosas; o sea, se las sacan de no sé dónde, de abajo de la manga, y lo que sí te puedo decir es que no le han probado nada de lo que le culpan”.

