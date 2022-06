Zodiaco: Shakira es Acuario y Jennifer López del signo Leo, muy distintas sí, pero por su signo tienen más de lo que creen en común

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Shakira es del signo Acuario, signo de aire. Mientras que Jennifer López es del signo Leo, un signo poderoso y de fuego. Ambos signos son muy diferentes entre sí pero tienen una vertiente que los hace parecidos al final. Es decir, siempre logran encontrar un punto en común.

Para empezar hay que destacar que Acuario junto con Tauro, Leo y Escorpio simboliza la revolución y su símbolo representa la sabiduría al ser.

Aquí les compartimos por otra parte una lista de aspectos que comparten en común tanto Shakira como Jennifer López a través de sus signos zodiacales:

Dejar todo para el último momento es su deporte favorito. Son independientes e indomables. Piesan que son el centro del mundo y que este gira a su alrededor. Mueven las manos para hablar, son muy expresivas. Detestan que les digas qué hacer. Son brutalmente honestas.

La venganza que golpea a Shakira

Según reportó Showbiz, en noticias recientes, Gerard Piqué sigue encadenando polémicas desde que anunció su separación de Shakira, quien fuera su pareja durante 12 años, en un comunicado en conjunto. Recientemente, el futbolista fue trolleado por la dueña de un restaurante sueco que publicó una foto suya con una misteriosa rubia en venganza por negarse supuestamente a saludar a su hijo, gran amante del fútbol.

La mujer llamada Katrin Zytomierska ha tachado de “perdedor” al famoso deportista en una publicación en las redes sociales que ya se ha vuelto viral. En la imagen que compartió para darle una lección, se puede ver a Piqué con una sudadera con capucha junto a la joven con un gorro blanco, a quien todavía no se ha logrado identificar.

“Escúchame, perdedor @3gerardpique”, le aseguró Katrin, que también es una famosa bloguera y presentadora de televisión en su Suecia natal. “Probablemente la mayoría de las chicas de esta fiesta quieran xxxx contigo. Te veo e inmediatamente pienso en mi hijo. Fui claro contigo. Te pedí que saludaras a mi hijo. Dijiste que no ¿Porque eres qué? ¿Un tipo que puede regatear un balón? Eso no me impresiona mucho. Lo que me entristece es que la fama se te ha subido a la cabeza y eso es patético. No eres para tanto, solo eres un chico con un balón. Yo mismo tengo eso, un chico con una pelota. Pero sabes que el karma existe”.

La instantánea fue tomada el viernes por la noche en una fiesta que formaba parte de un evento llamado ‘Mentes Brillantes’ al que Piqué había asistido como director general de su firma Kosmos. Tras el revuelo que ha causado, su autora ha cerrado su cuenta de Instagram, pero se ha animado a charlar con las periodistas catalanas Lorena Vásquez y Laura Fa para explicar por qué tomó unas medidas tan drásticas. Según su versión de los hechos, ella le preguntó a Piqué si podía saludar a su hijo y le que dijo que no incluso después de que le insistiera asegurando que al niño le haría mucha ilusión.

“No fue grosero, pero sí un poco arrogante”, ha aclarado. “Supongo que porque es un futbolista tan conocido… pero yo no lo había conocido hasta entonces. Después hice la foto para publicarla en Instagram”. Katrin reconoció que no tenía ni idea de quién era la misteriosa amiga del futbolista.

