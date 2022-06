Shakira y Jennifer López tienen algo más en común: a las dos las engañaron sus amantes, Gerard Piqué y A Rod

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Shakira y Gerard Piqué son pasado. Su historia de amor, tras 12 años de relación llegó a su fin. Después de varios rumores de infidelidad, y de que El Periódico de Cataluña lanzara la exclusiva a través de Laura Fa y Lorena Vázquez, la colombiana confirma la separación a través de un comunicado enviado a la agencia de noticias EFE.

“Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión”, dice en su mensaje.

Para muchos la confirmación de su separación es una señal más de que los rumores de infidelidad son completamente ciertos. Y otros hasta siguen creyendo que “Te Felicito” es en efecto la canción con la que la cantante compartió con el mundo la verdad que ya se escondía en su corazón.

““Por completarte me rompí en pedazos; me lo advirtieron, pero no hice caso; me di cuenta que lo tuyo es falso; fue la gota que rebalsó el vaso; no me digas que lo sientes, eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes; te felicito, qué bien actúas, de eso no me cabe duda”, dice Shakira en “Te Felicito”.

Hace unos años, por otra parte, Jennifer López era la prometida de A Rod, se iban a casar. Pero todo terminó luego de fuertes rumores de infidelidad por parte del ex pelotero de los Yankees. En la actualidad ya todo esto es pasado, JLo se ha reconciliado con Ben Affleck. Y todo esto pasó justo cuando Alex Rodríguez, dicen, sólo pensaba darle tiempo a la “Diva del Bronx” para que ésta lo extrañase. Mucho se tardó, porque en este tiempo el ganador del Óscar literalmente le ganó la partida.

Parece que los detalles estaban ahí. Hay que recordar que la primera canción que JLo lanzó después del final de su compromiso con A Rod también la hizo a dúo con Rauw Alejandro: “Cambia el paso”.

