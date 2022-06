Sarah Jessica Parker responde a las críticas sobre su aspecto

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Sarah Jessica Parker se encuentra en la cima de su carrera a los 57 años gracias a su nueva serie ‘…And Just Like That’, una continuación de la exitosa historia de ‘Sex And The City’. Así que no es de extrañar que a la neoyorquina poco le importen las críticas que señalan su envejecimiento, como lo reveló esta semana a InStyle.

“No pienso en ello. Es la pura verdad”, dijo la actriz y calificó a la presión que se ejerce sobre las mujeres para que se preocupen por su edad es “sexista”, ya que los hombres no tienen los mismos señalamientos.

“Me veo obligada a pensar en ello por lo que hago para ganarme la vida y porque otras personas parecen querer que piense en ello o están pensando en mi edad” Sarah Jessica Parker

En una conversación sobre una nueva asociación con RoC Skincare, The RoC Look Forward Project, una iniciativa y un centro digital creados para cambiar la ansiedad de las mujeres por el envejecimiento por la “alegría de vivir”, Sarah Jessica Parker aseguró que el estrés de las mujeres por el envejecimiento se reduce a la misoginia.

“Yo no tengo ansiedad por ello y no es que sea mejor que las que sí la tienen, porque creo que la ansiedad es legítima y está bien planteada, ya que hay una gran cantidad de enfoque y atención en las mujeres y el envejecimiento“, compartió.

“Me confunde el hecho de que no hablemos de los hombres de esa manera. Me resulta extraño que sigamos siendo tan transparentemente sexistas sobre estas cosas“, señaló.

Esto viene después de que Parker dijera que tiene una relación “conflictiva” con las redes sociales.

