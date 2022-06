Karol G responde a quienes la critican por su peso: “Tengo un problema de salud”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Aunque algunas celebridades prefieren tomar distancia de las redes sociales para evitar que el asedio de sus seguidores dañe su autoestima cuando existe algún cambio en su aspecto, Karol G decidió enfrentar a quienes la cuestionan sobre su supuesto aumento de peso para poner fin a una ya aparente descontrolada situación.

A través de un comunicado, la cantante colombiana hizo un llamado a crear conciencia respecto al respeto y la empatía, y recordó a sus detractores que ella se dedica a hacer música y no a modelar.

Lo que más llamó la atención del contundente mensaje de la artista de reguetón, fue la revelación que hizo respecto a la condición que le impide perder peso, pese a seguir una dieta específica y una estricta rutina de ejercicios.

“Tengo saturación de insulina fuerte en mi cuerpo. Una glándula que se les activa a las mujeres cuando ‘dan a luz’, yo la tenía. O sea, mi cuerpo ‘había dado a luz’ y estaba completamente hinchado e inflamado“, comentó la cantante.

Sin embargo, Karol G manifestó que aunque tiene algunas complicaciones, acepta su cuerpo tal y como es, por lo que a nadie debería importarle su peso.

“Yo dije: ‘a la gente no le debería importar cuánto peso, porque yo soy cantante, yo no soy modelo’. De pronto a cuántas mujeres les pasará lo mismo que a mí, que uno está y está puesto, resulta que era algo de salud y no se había dado cuenta“, agregó. View this post on Instagram A post shared by KAROL G (@karolg)

Sigue leyendo: Karol G olvidó la letra de “Tusa” en pleno concierto

– Lyn May crítica el cuerpo de Karol G, “Parece tamal”, dice

– Karol G enciende Instagram al acercarse una copa de vino a la boca y presumir sus atributos

– Conozca la condición médica que hace aumentar de peso a Karol G