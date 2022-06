Estados Unidos es el primer clasificado al Mundial Sub-20 de Indonesia

𝙏𝙄𝘾𝙆𝙀𝙏 𝙋𝙐𝙉𝘾𝙃𝙀𝘿 🎟️✅



Your #U20MYNT is qualified to the 2023 FIFA U-20 World Cup in Indonesia! pic.twitter.com/ynhzpvoppy