Ricky Martin sin camisa da un adelanto de su próximo vídeo musical

El cantante boricua Ricky Martín publicó en su cuenta de Instagram una imagen de lo que será su próximo video musical. En esta gráfica se ve al artista con las manos sobre unos aros colgantes y guantes, luciendo una especie de manga negra y con su torso desnudo. Sobre su pecho, descansa una cadena en forma de cruz.

“En esta foto, un pequeño adelanto de cómo se sentirá el video de mi próximo sencillo. Fue un día muy largo, pero todo fluye asombrosamente bien cuando estás rodeado por el grupo adecuado de personas. Nada más que amor y luz durante todo el día. La energía se sentía fuerte”, fue el mensaje con el que Ricky Martín acompañó esta imagen.

La publicación del cantante boricua superó los 91,000 me gustas. Se desconoce aún la fecha en la que el reconocido artista estrenará su nuevo tema musical y el video que lo acompañe.

Ricky Martín recientemente entró en la lista de Los 50 más bellos de People en Español y en su cuenta de Instagram publicó un mensaje junto a una de las fotografías que le tomaron para esa ocasión: “Respetar la profesión implica poner el tiempo para dar lo mejor de mí, no pensar que me lo sé todo, escuchar, ser puntual, rodearme de personas que no tengan miedo a decirme cuando estoy equivocado, ser auténtico en todo lo que hago y alimentar la pasión por lo que hago. Pasarla bien. Sin eso, es muy difícil continuar”, dijo el boricua.

Hace algunas semanas el cantante boricua causó sensación cuando Myrka Dellanos publicó una foto de cuando ambos eran más jovenes y ambos recibieron halagos.

“Recordando la primera vez que entrevisté al talentoso @ricky_martin!”, fue el mensaje que Dellanos publicó junto a la imagen en donde ambos lucen trajes blancos.

“Por qué no vuelves a ese tono de cabello? Te luce genial”, “Mi querida amiga y usted bella y radiante desde siempre”, “OMG!!!! Pero… que hermosa te ves”, “Bellos, los dos son como el vino”, “Myrka siempre hermosa y entre más años más buena” y “Myrka estoy seguro que si no fuera la gran periodista y conductora que has sido hubieras sido una modelo de las más famosas o ganado miss universo así de hermosa eras y sigues siendo”.

