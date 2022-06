Jenicka López sigue los pasos de su hermana Chiquis y posa de espaldas con un traje de baño en tanguita

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Jenicka López es la joven hermana de Chiquis Rivera, que se ha dado a conocer por ser además modelo de talla grande, que también son conocidas como modelos “curvy size”. Entre los nombres más reconocidos en dicha industria están los de Ashley Graham, Robyn Lawly y Tara Lynn. Y ahora, honrando el ejemplo de orgullo femenino que recibe de Chiquis Rivera o personalidades como Carolina Sandoval, Jenicka disfruta del calor del verano, posando en traje de baño y de espaldas, mostrando su coqueta tanguita floral.

Para el cumpleaños de su hermana Chiquis ya Jenicka estaba dando mucho de qué hablar, porque posó de frente a la cámara con un hermoso traje de baño rosado. Junto a la publicación de esta imagen, la modelo escribió: “Ella sabe que está buenota y no la presumen”. View this post on Instagram A post shared by JENICKA • LOPEZ (@jenicka_lopez)

La relación entre Chiquis y Jenicka siempre ha sido cercana, sobre todo porque la cantante, desde muy temprana edad, tuvo que convertirse en una imagen materna para sus hermanos menores, ya que estos aún eran muy pequeños cuando Jenni Rivera perdió la vida en un fatídico accidente aéreo. View this post on Instagram A post shared by JENICKA • LOPEZ (@jenicka_lopez)

