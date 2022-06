Cardi B podría volver al quirófano para resolver ciertos problemas ligados a su segundo embarazo

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Fiel a su política de absoluta sinceridad, la cantante Cardi B se ha dirigido a sus más de 130 millones de seguidores en Twitter para revelar que está considerando volver a pasar por el quirófano, a fin de solventar ciertos problemas ligados a su segundo embarazo, que desembocó en el nacimiento de un adorable niño llamado Wade.

La intérprete, madre también de la pequeña Kulture junto a su marido Offset, ha explicado que podría someterse a una abdominoplastia para eliminar el exceso de grasa y piel que le dejó su segundo proceso de gestación. La estrella del hip hop se siente un poco pesada y, aunque ha querido restar gravedad a su caso, no ha dudado en reconocer que no le gusta demasiado el aspecto actual de su vientre.

“No está tan mal, simplemente no me gusta ese exceso de piel. Me siento más pesada que de costumbre, pero es más bien que no me gusta y me quiero deshacer de ello. Creo que Wade me hizo algo malo ahí dentro”, ha escrito la extrovertida artista en su cuenta de la plataforma.

Entre otras muchas intervenciones, en el historial médico de Cardi B se encuentra una liposucción y un aumento de pecho derivados de su primera experiencia en la maternidad, hace ya cuatro años.

En 2018, y ante las críticas y comentarios inoportunos que suscitaron sus operaciones, la artista defendió con contundencia su derecho a hacer lo que quisiera con su cuerpo, sin tener que aguantar intromisiones ajenas. “Yo hago lo que me da la gana con mi cuerpo. Déjenme que les diga algo, cabr**es, hago lo que quiero. Mi trabajo es uno de 24 horas al día, así que no tengo tiempo para ir al gimnasio”, apuntaba también en Twitter.

