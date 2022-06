Venga La Alegría se viste de luto: reaccionan a la muerte de Fernando del Solar

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Hoy se dio a conocer la muerte de Fernando del Solar, conductor de televisión de origen argentino. Tenía 49 años. Famoso por decir: “Arriba los corazones” en Venga la Alegría, programa matutino de TV azteca que condujo durante varios años junto a Ingrid Coronado, Sergio Sepúlveda, Muaricio Mancera y Ricardo Cásares.

A través de las pantallas de dicho programa, Sergio Sepúlveda tomó la batuta para confirmar el fallecimiento de su amigo. Con un nudo en la garganta y los ojos rojos evitando las lágrimas el conductor y productor aseveró que los rumores sobre el fallecimiento del actor eran ciertos. Dijo ante las cámaras que una fuente muy cercana al argentino había aseverado que los rumores eran ciertos. Sin embargo, también añadió que aún se desconocen las razones de su partida.

Durante años Fernando del Solar lucha contra un cáncer linfático. Al día de hoy, se sabía que su salud había mejorado considerablemente y estaba disfrutando de un excelente estado físico.

Ricardo Casares aseguró que el programa estaba de luto, porque en Venga La Alegría siempre se han considerado una familia, que también era parte de la familia extendida de Fernando. “Vuela alto”, le dicen sus amigos y fans del programa.

Laura G no quería tomar la palabras porque las lágrimas le estaban ganando la batalla. Mientras que Pato dijo que aún esperaba que alguien apareciera negando el rumor. “Hacía un mes estábamos en mi casa. Hacíamos un asado…”, dijo el conductor con la voz apagada. “Estaba perfecto.. No entiendo qué es…”, decía Pato. “Yo conocía a Fer desde Argentina, todavía tengo la esperanza de que no sea verdad, perdón no puedo hablar”, concluyó Patricio Borgetti.

Del programa contactaron a Muaricio Mancera, quien roto de dolor, con lágrimas habló con su amigo Sergio Sepulveda, diciendo que él esperaba que este fue un rumor más… View this post on Instagram A post shared by Venga la Alegría (@vengalaalegriatva)

