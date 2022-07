Advierten de inundaciones en gran parte de Puerto Rico por onda tropical

Jul 2 1 PM- A line of heavy rain with strong winds is approaching southern PR, municipalities along the southern coast should exercise caution.

Una línea de lluvia y viento fuerte se acerca al sur de PR, estos municipios deben ejercer cautela. #prwx pic.twitter.com/7q2zp39kMx— NWS San Juan (@NWSSanJuan) July 2, 2022