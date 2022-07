¿Dónde disfrutar fuegos artificiales antes y durante el 4 de julio en Nueva York y áreas vecinas?

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Alrededor de todo EE.UU., el despliegue de fuegos artificiales es el momento cumbre la noche del 4 de julio, Día de la Independencia.

En Nueva York, los alta densidad de edificios pegados y muchos rascacielos, hace que ver hacia el horizonte o el cielo pueda ser complicado. Y en una noche como el 4 de julio, muchos salen a la calle tratando de asegurar un puesto para apreciar el espectáculo de fuegos artificiales patrocinado por Macy’s, que este año llega a su 46ta edición.

El evento, que ha cambiado de ubicación a lo largo de los años, este año se mantiene sobre el East River, de manera de cubrir al menos tres condados: Manhattan, Queens y Brooklyn. El espectáculo pirotécnico está previsto que comience al caer la noche, a las 9:25 p.m. del lunes.

Adicionalmente será transmitido por NBC, como cierre de un programa musical desde las 8 p.m., con actuaciones de Seconds of Summer, Brett Eldredge, Carly Pearce, Pitbull with Filmore, Lin Manuel Miranda y el elenco del espectáculo de Broadway “Moulin Rouge”.

Luego de la suspensión en 2020 por la pandemia y las limitaciones aún vigentes en 2021, es de esperar que más gente se lance a la calle este año, que además ha sido fin de semana largo.

Además de barcos, terrazas y apartamentos privados con vista al río, habrá áreas de visualización pública gratuita con capacidad limitada por NYPD en estos lugares, detalló Fox News:

MANHATTAN:

-East 42nd Street / FDR Drive

-East 34th Street / FDR Drive

-East 23rd Street / FDR Drive

QUEENS: Gantry Plaza State Park

BROOKLYN:

-Transmitter Park

-Newton Barge Playground

-Marsha P. Johnson State Park

-Bushwick Inlet Park

La buena noticia es que no hay que esperar el lunes para ver fuegos artificiales en la zona, pues los de Macy’s del 4 de julio no son los únicos. De hecho, desde anoche y también hoy sábado y mañana domingo se han organizado espectáculos que incluye despliegue pirotécnico en los siguientes puntos:

SÁBADO 2 DE JULIO:

-Fan Appreciation and Fireworks Night: 6/11 p.m. Meadowlands Racing & Entertainment. East Rutherford, NJ.

-Perth Amboy Fireworks Spectacular: 7 p.m. Sadowski Parkway in Perth Amboy, NJ.

-Greenwich Fireworks: 7/10 p.m. Greenwich Point Beach in Old Greenwich, Connecticut.

DOMINGO 3 DE JULIO:

-Music Fest and Fireworks: 5 /11 p.m. Kensico Dam Plaza. Valhalla, NY.

-Paramus 4th of July Celebration: 6/10:30 p.m. Cliff Gennarelli-Paramus Sports-Plex. Paramus, NJ.

-Matawan July 4th Celebration and Fireworks: 10 p.m. Lake Lefferts Lakefront Park. Matawan, NJ.

LUNES 4 DE JULIO:

-South Beach, 8:30 p.m. Staten Island, NYC (vuelven luego de una pausa de cinco años).

-Hackensack July 4th Celebration and Fireworks: 5/9:30 p.m. Foschini Park in Hackensack, NJ.

-New Parade (Now High Street) at Katch. 7 p.m. Venetian Shores in Lindenhurst, NY.

-Jersey City July 4th Celebration and Fireworks: 4 p.m. to 1:30 a.m. at 1 Exchange Place in Jersey City, NJ.

-Kick Start Charlie at Pierson Park: 7 p.m. Pierson Park in Tarrytown, NY.

-Jovia Financial Credit Union Fireworks Spectacular at Jones Beach. 9:30 p.m. at Jones Beach in Nassau County, NY.

-Coney Island Fourth of July Fireworks. 9:30/10:30 p.m. Coney Island Boardwalk. Brooklyn, NYC.

-Empire Outlets, 9 p.m. Staten Island, NYC.

–Más opciones en Long Island y Hudson Valley.