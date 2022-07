Niña transgénero tiene prohibido jugar en equipos deportivos femeninos por nueva prohibición en Indiana

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Desde que Kirin, de nueve años, fue declarada oficialmente una niña transgénero su familia ha tenido que enfrentar varios desafíos.



Después de varios meses en altibajos para la menor de edad, a la familia Clawson le toca enfrentar un nuevo obstáculo, esto se debe a que el viernes 1 de julio en Indiana (estado en el que viven) se ha dado a conocer que las niñas transgénero tienen prohibido jugar en equipos femeninos en la escuela, decisión que poner a Kirin, quien se ha descrito como una atleta competitiva, fuera de cualquier deporte que quiera desempeñar



“Dependiendo del estado de ánimo que me sienta, cuando estoy en un estado de ánimo competitivo prefiero más el fútbol, pero cuando estoy de mal humor y estoy enojada prefiero el roller derby”, señaló Kirin.



Pese al sombrío futuro que rodea a la futura estudiante de cuarto grado, sus ilusiones siguen intactas: “Sí, quiero ir a la Copa del mundo de futbol”.



Los partidarios de esta nueva ley aseguran que con esta decisión lo único que están haciendo es proteger la integridad y la competencia de los deportes femeninos.



Declaración que la madre de la menor no ve con buenos ojos: “Las personas a las que dañan son niños como Kirin. No existe esta chica trans grande, gigante, aterradora, atleta de élite que simplemente le roba becas a nadie”.



Pese a los inconvenientes, los Clawson no dejarán de luchar por los derechos de su hija ni un solo día de sus vidas: “Muchas veces la gente piensa que eso significa no compartir las cosas malas. Pro en su caso tenemos que compartir las cosas malas, para que ella no se sorprenda”.



Los Clawson sabe que alzando la voz no siempre logrará cambiar la opinión de las personas, pero sí puede hacer que haya más opciones para personas como su hija: “Nuestro objetivo es educar. Solo sigue educando a quienquiera que escuche”.



Ante esta situación, Beth ha dejado en claro que siempre ha mantenido una conversación abierta y honesta con su hija sobre sus emociones, pensamientos, así como metas para el futuro. Y aunque su futuro en incierto en cuanto a los deportes femeninos, Beth sabe que la sociedad puede hacer mucho para que esto cambie.



Por ahora Kirin sigue practicando deportes comunitarios con equipos de niñas.



