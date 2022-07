Peligroso asteroide 2021 QM1 no chocará con la Tierra hasta dentro de al menos 100 años

2052 impact ruled out as ESA counts down to @AsteroidDay 👉https://t.co/qOy1KKLHDl#RiskiestAsteroid🪨#AnotherOneBitesTheDust❌

📸Busy star field and #2021QM1's expected path, @ESO's VLT/O.Hainaut pic.twitter.com/OMSwy3E9Pr