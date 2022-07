Jomari Goyso a Rosie Rivera: “Por gente como ella yo intenté quitarme la vida”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

“Por gente como ella yo intenté quitarme la vida”… Así de directo y valiente, Jomari Goyso se refirió a Rosie Rivera ,y lo que él considera un mal uso de la palabra de Dios para tergiversar el mensaje a su pensar y gusto.

Todo esto se desató porque Rosie Rivera, a través de sus redes digitales, se expresó sobre la película que Disney estrenó este fin de semana de Buzz Lightyear, en donde dos muñequitas se dar un beso. La hermana de Jenni Rivera lo hizo de una manera muy radical, en donde no solo se alegró de que le esté yendo mal en taquilla, sino que hasta criticó a Disney.

“‘Al infinito y más allá’, así decía Buzz Lightyear, pero parece que se le acabó, porque en la taquilla le fue muy mal…Es algo que celebro tal vez, porque yo no creo que Disney tiene el derecho de decidir o de enseñarle cosas a mi familia no, no me gusta. No me gusta que esta película de juguetes esté mostrando temas para personas maduras… Yo soy responsable de criar a mis hijos, yo soy responsable de enseñarles lo que le dice la palabra, ellos un día van a decidir a quién van a amar y cómo lo van a hacer, no esperar que el pastor o la escuela, mucho menos Disney o la tele les enseñe a mis hijos”, fue parte del mensaje de Rosie.

‘Despierta América’ tocó lo dicho por la hermana de Jenni en el segmento de ‘Sin Rollo’, y allí, vimos muy afectados por las consecuencias de un mensaje así a dos de los panelistas, Jomari Goyso e Ismael Cala, que estaba este martes de invitado.

“Es agotadora la hipocresía de la gente, no les puedo jugar el juego a nadie… Le tengo mucho respeto, que diga lo que quiera, pero tiene un mensaje tan contradictorio. Me voy a referir al párroco de mi pueblo, un hombre que no cobra dinero por hablar de Dios, y siempre me dice lo mismo cuando yo le digo que tengo un post de Instagram de Dios: ‘Lo que tienen en tu corazón, no lo tienes que hablar al mundo o mostrar al mundo’… Toda esta gente que habla de Dios y de los valores para sacar dinero, lo siento, no les quiero perder el respeto están hablando de otras cosa que no tiene que ver con Dios“, comenzó diciendo Jomari.

Carlos Calderón le dio la palabra al invitado del día, Cala, quien aún fue mucho más allá y comparó a Rosie con la forma de actuar de un terrorista.

“Si ella habla de que su Dios es bueno y es amoroso, cómo se va a alegrar porque le vaya mal a una película… Ella tiene todo derecho como madre y como padre de decir no llevo a mi hijo o hija al cine, es un derecho. Ahora, lo que no tiene el derecho es a juzgar como si tuviera una verdad absoluta, y de criticar como si Disney no le hace bien a la sociedad, con un mensaje que es una mínima referencia a un relación de dos muñequitas que se dan un beso, que puede ser una relación lésbica, que no llega ser ni siquiera protagonista de la historia“, comenzó opinando el periodista y mentor y siguió.

“Me parece un absurdo y un extremo, y cuando la gente llega a los extremos se convierte en terrorista y hay mucha gente que es terrorista porque incita al odio y a la división ante otros, y para mí este es el mensaje que ella da, es contradictorio. Amor y Dios por un lado, y por el otro alegrándose que a una película, que le puede hacer bien a mucha gente, le vaya mal”, concluyó.

Esta descripción tan cruda le dio pie a Jomari a hacer una confesión fuerte, valiente y a la vez dolorosa que tiene que ver con una época difícil de su vida, donde tuvo varios intentos de suicidio.

“Por gente como ella yo me intenté quitar la vida, por gente como ella que hablaba de lo que Dios pensaba de los demás, es muy triste… En la oscuridad de quitarme la vida empecé yo a hablar con Dios a través de mi abuela, pero es que el daño que hace mucha gente hablando de lo que Dios piensa de los demás es como demasiado… Yo le quito los teléfonos a mis sobrinos para que no vea gente como ella y sus peleas con el mundo, y sus peleas con su familia para que tengan un buen ejemplo de lo que es ser familia y estar unidos”, terminó.

Jomari hizo referencia a los problemas que tienen desde hace años la familia Rivera, las peleas, las acusaciones, la controversia e incluso las agresiones entre ellos, la más reciente, fue por manejo de los negocios y la herencia que le dejó Jenni Rivera a sus hijos y que ella manejaba con la ayuda de Juan.

MIRA AQUÍ LAS OPINIONES DE ‘SIN ROLLO’ SOBRE LOS DICHO POR ROSIE RIVERA:

