Senadora demócrata de Rhode Island pide votos para reelección haciendo “twerking” patas arriba y en bikini desde la playa

Una senadora demócrata del estado de Rhode Island que aspira a la reelección respondió a quienes la criticaron por promover su candidatura compartiendo un video en TikTok en el que aparece haciendo “twerking” en la playa.

Tiara Mack se mostró en bikini patas arriba y de espalda, este lunes, mientras celebraba el Día de la Independencia, y se grabó mientras movía el trasero.

Mack, quien catalogó la movida de una provocativa en Block Island, terminó el video pidiendo que voten por ella.

Una de las medidas clave que impulsa la senadora de Providence va dirigida a que cursos de educación sexual sean mandatorios en el estado con el fin de reconocer las relaciones sexuales basadas en el placer, así como las distintas orientaciones sexuales y ser inclusivos en cuanto a relaciones entre personas del mismo sexo.

La senadora estatal que representa el Distrito 6 inició labores en la posición el 5 de enero de 2021, luego de vencer al incumbente Harold Metts en el 2020.

Su mandato termina el 3 de enero de 2023.

Mack corre para la reelección en la primaria pautada para el 13 de septiembre próximo. Su rival es Adriana Bonilla.

Las críticas contra Mack por el video incluyeron a demócratas y republicanos.

“Yo no soy conversadora y estoy decepcionada. ¿Dónde trazamos la línea sobre el comportamiento de figuras públicas? Me gusta cuando NOSOTROS tenemos un estándar de decoro que queremos que NUESTRA gente siga. ¡Ser POCO COMÚN para ser admirada! ¡Esto no es todo!”, planteó la activista negra @nikki_1968.

Otros fueron menos diplomáticos en su crítica como el presentador republicano de Fox News Tucker Carlson que dedicó unos tres minutos de su programa este miércoles para cuestionar el comportamiento de Mack.

“Vemos a Tiara Mack, cabeza en la arena, ‘twerking’, y nosotros pensamos, ‘hombre, este es el Partido Demócrata'”, expuso Carlson.

Mack se defendió indicando que no se le debe juzgar por cómo vista o lo que haga con su cuerpo.

“Cariño, bebé, esto no es todo. Porque yo tengo un grado en Ivy League y soy senadora estatal. Esto no es sobre como yo visto, esto no es sobre lo que yo hago. Ellos no me respetarán independientemente”, planteó la legisladora.