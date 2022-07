Julio César Chávez cumplirá 60 años de edad: “Creo que Dios me dio otra oportunidad de vida”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Este 12 de julio el considerado mejor boxeador mexicano de todos los tiempos cumplirá sus 60 años de edad. Se trata de Julio César Chávez, quien se aferra a vivir sano y a plenitud por lo que resta de su vida, disfrutando de sus nietos y viendo muchos pleitos de altura.

El César del Boxeo está en su mes y no deja de darle gracias a Dios por ayudarlo a superar el combate más grande su vida: la adicción.

“Es increíble el cariño y el afecto de la gente. Eso nunca lo he perdido, soy un hombre muy bendecido y como siempre lo he dicho creo que Dios me dio otra oportunidad de vida”, dijo Chávez a la web Izquierdazo.

Nació el 12 de julio de 1962 y desde 1980 hasta el 2005 no hizo otra cosa que regalar alegrías sobre el ring a los mexicanos. Tuvo momentos de su vida llenos de incertidumbre, pero hoy es ejemplo de superación.

“Gracias a Dios he sabido aprovechar en ayudar a muchísima gente que padeció o que padece el mismo problema que yo tuve, y gracias a mi recuperación lo único que he recibido son puras bendiciones”, agregó.

Ayuda a los demás y sigue dando golpes

Más que nadie sabe lo que significa superar la adicción a las drogas que Julio César Chávez, por eso ayuda a quienes pasan por situaciones simulares, incluyendo a su hijo el Júnior. Está a tiempo completo con sus nietos mientras su hijo sale rehabilitado.

Ya no da golpes a los rostros de rivales, ahora Chávez se dedica a combinaciones rápidas al saco para mantenerse en forma todos los días.

“Todos los días entreno a pesar de que voy a cumplir 60 años no dejo de entrenar. Estoy pegándole al costal 40 minutos, a veces me pongo a boxear. Cuando no corro me meto al vapor, pero todos los días tengo ese hábito de hacer ejercicio”, manifestó.

Además, sentenció que mientras está relacionado con el boxeo lo hace estar feliz y agradecido con el deporte que cambió su vida: “El boxeo me dio todo en la vida, gracias al boxeo soy lo que soy y siempre voy a estar agradecido con el boxeo”, concluyó Chávez.

