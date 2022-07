¿Chiquis se parece a Jenni Rivera? Esto es lo que dice el público

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

En la cuenta de Instagram de Telemundo abrieron el debate. ¿Se parecen Jenni y Chiquis Rivera? El en perfil del canal de televisión publicaron dos fotografías una de ‘La diva de la banda’ y otra de su hija para ver si de verdad tienen un gran parecido.

“¿Del 1 al 10 cuánto se parece Chiquis a Jenni Rivera?”, fue la pregunta que hicieron. Los usuarios de las redes sociales que siguen a Telemundo fueron los encargados de dar sus opiniones al respecto. Estos son algunos de los comentarios más destacados que han dejado en esta publicación que supera los 1,850 me gustas:

“En nada como Jenny no va haber otra”, “La verdad no veo ningún parecido, pero muy linda”, “No hay comparación jenny sigue siendo la queen”, “Se parecen mucho las dos… son hermosas”, “La verdad a mi no se me parece más se parece Jenika”, “En nada Jenny tenía una voz muy bonita y esta es bonita de cara y no canta así de simple”, “No se parecen. La otra hija si se parece a Jenny” y “Nada . Chiqui es bonita sin parecerse a su mamá” son parte de las opiniones de los internautas.

Chiquis Rivera el 26 de junio cumplió 37 años de edad y lo celebró en el mar. En su cuenta de Instagram la cantante de origen mexicano compartió un video en traje de baño y meneando la colita al ritmo de una canción de Bad Bunny mientras navegaban en un yate por el océano.

“Entre más carne…¡más sabroso está el caldo! Arriba las mujeres que se aman tal cual! Eres una REINA mamiiiii”, escribió la cantante al compartir estás imágenes de su celebración de cumpleaños.

En su más reciente publicación de Instagram se le ve luciendo un ajustado traje que destaca todas las curvas de su cuerpo mientras ella modela, se mueve y sonríe ante la cámara. Incluso, la artista da una vuelta para que su outfit pueda ser apreciado por completo.

