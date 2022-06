Chiquis Rivera se mete al agua con atuendo de lencería

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Chiquis Rivera mostró dos imágenes en su cuenta de Instagram que consiguieron elevar la temperatura en esa red social. La cantante e hija de la fallecida artista mexicana Jenni Rivera posó desde una piscina resaltando sus atributos en un sostén de encaje mientras que con una se sus manos sostiene la gorra de color negr que tiene puesta y que le permite proteger su rostro del sol.

La segunda fotografía publicada por Chiquis es una en donde se le ve acostada sobre una silla, cubriendo su cara con una toalla que sostiene con sus manos y presumiendo de las curvas de su cuerpo cubierta por la lencería que eligió para broncearse.

“pool, music, tacos and tequila! my kind of day”, escribió Chiquis Rivera para acompañar estas dos fotografías que ya superaron los más de 113,000 me gustas en Instagram.

Chiquis Rivera acaba de cumplir 27 años de edad y los celebró desde un lujoso yate meneando la colita al ritmo de ‘Tití me preguntó’, una de las canciones más populares del más reciente álbum de Bad Bunny, titulado ‘Un verano sin tí’. La artista publicó este audiovisual en su cuenta de Instagram y obtuvo casi 290,000 me gustas.

“Entre más carne…¡más sabroso está el caldo! Arriba las mujeres que se aman tal cual! Eres una REINA mamiiiii. #AbejaReina”, escribió Chiquis para acompañar ese video.

El festejo de cumpleaños se llevó a cabo en República Dominicana. A través de su cuenta de Instagram Chiquis compartió imágenes de todo lo que fue la celebración en compañía de seres queridos. A ella se la vio posando con un lindo pastel y con una decoración de globos que adornaba el paisaje.

“¡Definitivamente fue un HapPy BEEDay! ¡¡¡¡Gracias a Dios!!!! … ¡y apenas estamos comenzando! Me siento amada. ¡Hay tanto que agradecer! Listo para trabajar, conquistar, lograr y ejecutar”, escribió Chiquis. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

Sigue leyendo: Chiquis Rivera presume la retaguardia en un ajustado atuendo deportivo con hoyos

Chiquis Rivera deja sus senos a la vista durante concierto: sube al escenario con un enterizo de muchos hoyos

Chiquis Rivera vuelve a elevar la temperatura con otro masaje en la retaguardia en tanga de hilo