Christian Chávez viste un bodysuit transparente en la alfombra rosa de los Premios MTV MIAW 

Más de 55 mil likes ha recibido Christian Chávez por su atuendo en la alfombra rosa de los Premios MTV MIAW. El actor y cantante no sólo apareció maquillado, sino que además se vistió con un bodysuit transparente. El bajo de su pantalón generó mucho calor, porque parecía que debajo de esta prenda, al menos abajo, no llevaba absolutamente nada más.

Las actrices Silvia Navarro, Camila Sodi y Pilar Santa Cruz le regalaron además de likes, comentarios ardientes. El look del cantante es sí, atrevido, pero para la ocasión va completamente acorde.

El nombre del miembro de RBD está sonando mucho porque le lanzó tremenda bomba al grupo Molotov. Segun detalló Mezcalent, los de dicha agrupación aseguraran que su canción “Puto” es un himno de la comunidad LGBT, el cantante asegura que no está de acuerdo, pues el tema ha provocado muchos problemas para personas con orientaciones sexuales diferentes.

A través de sus cuentas de Instagram y TikTok, el ex RBD sentenció que mucha gente que pertenece a este grupo social ha sido víctima de agresiones físicas y psicológicas e inclusive ha crecido con traumas por escuchar sólo unas palabras del éxito de la banda.

A los de la banda el ex RBD les ha dicho lo siguiente: “No señores, no se equivoquen. Cada vez que sonaban los primeros acordes teníamos que correr a escondernos al baño o teníamos que salir a otro lugar, de lo contrario éramos violentados. Yo en lo personal fui violentado no solamente física sino verbalmente varias veces y muchas personas que han muerto en crímenes de odio, la ultima palabra que escucharon fue justamente esa: puto. Esa canción no me representa”.

