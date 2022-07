Starbucks elimina sándwich de pollo del menú luego de que clientes se enfermaran

El mes pasado, Starbucks introdujo un nuevo sándwich de pollo a su menú. El lanzamiento del sándwich tenía la expectativa de ser parte de la guerra de sándwiches de pollo. Sin embargo, el producto fue retirado silenciosamente luego de que clientes y empleados se reportaran enfermos después de consumirlo.

El sándwich de pollo, mantequilla de arce y huevo habría causado diarrea, vómitos y dolor de estómago a varios clientes y trabajadores de Starbucks, informó The New York Post.

Algunas de las personas que enfermaron tras comer el sándwich lanzado el pasado 21 de junio compartieron lo sucedido a través de redes sociales.

“Demandar por la peor diarrea de mi vida. He estado viviendo en mi baño durante 2 días”, publicó un usuario en TikTok el 28 de junio.

Otro escribió: “Lo tuve el miércoles pasado… súper enfermo… dio positivo por campylobacter (intoxicación alimentaria causada por pollo crudo) el domingo”.

También hubo quienes comentaron que el sándwich se sentía algo crudo o helado en el medio.

POV: I’m taking you to an MRI of what’s left of your intestines after you had the starbucks maple chicken sandwich pic.twitter.com/Q9uOoBZdzs

— Caroline (@C_Line510) July 4, 2022