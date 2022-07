Triple tragedia familiar: padre, madre e hijo mueren al chocar con anciana en NJ

Un familia fue devastada cuando tres de sus miembros fallecieron al chocar su auto contra una conductora anciana en Nueva Jersey.

La colisión múltiple involucró cinco vehículos en total alrededor de las 1:30 p.m. del domingo 3 de julio en la Ruta 9 en Freehold, y las muertes ocurrieron de manera progresiva en los días siguientes.

Las autoridades dicen que la tragedia comenzó cuando una mujer de 74 años que conducía un Lexus chocó de costado con otro Lexus y un Subaru Crosstrek, antes de impactar por detrás a un Honda CR-V, que a su vez chocó por detrás con un Scion TC.

Masoud Salib (61) y su esposa Hanaa Salib (52), residente de Marlboro (NJ), murieron a bordo del vehículo Honda. Su hijo Mark Salib, de 21 años, que conducía ese auto y soñaba con ser doctor, murió en el hospital dos días después, el martes 5 de julio.

A la familia le sobrevive un único miembro, Danny Salib, también estudiante de medicina, para quien se ha organizado una recaudación de fondos. El joven estudia en Buffalo (NY) y su primo creó una página de GoFundMe que ha recaudado más de $200,000 dólares hasta esta mañana.