Dani Alves sobre el FC Barcelona: No me gustó como se gestionó mi salida

Dani Alves sigue sin superar su salida del FC Barcelona, después de haber hecho todo lo posible por volver a la ciudad condal. Además, el mismo brasileño ha reiterado que tuvo el deseo de quedarse en Barcelona a pesar de la delicada situación. Sin embargo, no todo fue así y ahora el lateral derecho está lanzándole puros dardos envenenados a la directiva culé.

La primera razón de las contundentes palabras del sudamericano, es que no le gustó ni un poco como se gestionó su salida y más cuando él mismo le comunicó a Joan Laporta su deseo de continuar con el club y seguir ayudándolos a volver a lo más alto de la élite.

“No me fui triste, al contrario, me fui contento de haber vuelto al Barcelona. Soñé durante cinco años vivir este segundo momento. Lo único que no me gustó fue cómo se gestionó mi salida. Como culé, me gustaría que el Barcelona hiciera las cosas de otra manera. No hablo de mí porque mi situación era otro escenario”, comentó Dani Alves a The Guardian.

"No me fui triste del Barça, pero no me gustó cómo se llevó mi salida. Este club ha pecado en los últimos años. Al Barça no le importan las personas que hicieron historia en el club. Como culé, me gustaría que se hicieran las cosas de otra manera"



“Sé que todos hablan de mi edad, que soy viejo, que hace 20 años todos me querían y hoy no… Pero estoy completamente en desacuerdo porque tengo una experiencia que antes no tenía. Esto es fútbol. Tienes que juntarte con gente que persiga el mismo objetivo, que quiera competir, ganar. Me gusta ganar. Quiero ir a algún lugar donde pueda ganar”, continuó el brasileño.

Es importante resaltar que, Dani Alves regresó a la ciudad condal después de varios años en donde jugó con el Paris Saint-Germain, Juventus y otros clubes. Sin olvidar que, el volver a portar la camiseta de los catalanes significó para él un verdadero sueño.

A pesar de que Joan Laporta y Mateu Alemany no le dieron la oportunidad de continuar en Barcelona, el internacional brasileño sigue manteniendo sus buenos recuerdos y un cariño indescriptibles para Xavi Hernández y a sus compañeros.

