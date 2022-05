El brasileño Dani Alves no esconde su deseo de permanecer en el FC Barcelona

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Asimismo, a pesar de su edad, se adueñó la titularidad del lateral derecho y demostró que aún le queda gasolina en el tanque. Es por ello que, con la temporada ya terminada, el brasileño no esconde desde ya su deseo de permanecer en la entidad azulgrana para seguir peleando por grandes títulos.

Alves disputó 14 juegos en la Liga Española desde el mes de enero, fecha que se le permitió ser inscrito en el plantel. En dicho tiempo, acumuló un gol y tres asistencias; mientras que en la Supercopa de España saltó al engramado en una oportunidad.

“No sé si es mi último partido con el Barça, solo vivo el presente, el presente es un regalo. Pienso que puedo seguir aportando cosas, si dependiera de mí, ya estaría hecho. Yo tengo aspiraciones”, comentó Dani Alves a Barca TV.

A pesar de que estuvo lejos del Camp Nou por muchos años, el FC Barcelona nunca pudo encontrar un reemplazo que hiciera las mismas labores que el brasileño. A pesar de esto, el jugador no escondió su compromiso durante todo momento y aceptó el reto de jugar otras posiciones a la que estaba acostumbrado.

“Se me van exigiendo otro tipo de cosas, siempre he dejado el espíritu de competición, siempre pongo de mi parte, es cómo lo vivo y cómo lo siento, me voy contento con mi entrega y con lo que puse, ojalá pueda estar el año que viene, y si no, 1000% agradecido a toda la gente”, destacó Dani Alves.

Más allá de su notable experiencia y su largo recorrido en el balompié del viejo continente, Alves respondió con creces su estatus de veterano y de guía de un club que carece de estos puntos desde hace mucho tiempo.

No obstante, en su regreso a la ciudad condal no pudo celebrar ni un solo título y por este tema, ha mostrado su lado más autocrítico; debido a que el equipo no respondió como era de esperarse en la temporada.

“La gente vino a apoyarnos y no les pudimos dar una respuesta. Es lo que hay, tenemos que cerrar la temporada pensando que lo mejor está por venir. Hoy solo estaba en juego el prestigio. Tenemos que hacer una reflexión y pensar a regresar con otro espíritu y otra mentalidad, este club está hecho para estar arriba”, finalizó el brasileño.

Ahora, solamente se deberá esperar que decisión toma la cúpula catalana que desde ahora comenzarán a anunciar todos sus descartes de cara a la próxima temporada. Aunque, si todo marcha del lado correcto, Dani Alves pudiera mantenerse como uno de los capitanes si así lo desea Xavi Hernández.

