Nicki Minaj explica las razones de su aumento de peso y los rumores de un supuesto embarazo

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Nicki Minaj generó un sinfín de titulares tras su actuación de este fin de semana en el festival Wireless de Londres, y no solo por lo exitoso de su número musical. La artista apareció en el escenario con una figura algo más voluptuosa de lo habitual, por lo que los tuiteros y los diarios más sensacionalistas no tardaron en especular con la posibilidad de que estuviera una vez más embarazada.

Poco después, y precisamente para salir al paso de estos rumores, la rapera conectó con sus fans de Instagram Live para explicar el porqué de su ligero aumento de peso. “No estoy gorda, lo que pasa es que estoy embarazada”, señaló con rotundidad durante la conversación, provocando numerosas felicitaciones por parte de los internautas.

Un segundo después Nicki les arrebató la ilusión de un plumazo, aclarando que se trataba de una mera broma. “Oh, espera, ¿lo he dicho al revés? Oh, lo siento, creo que lo he dicho mal. Lo que quería decir es que no estoy embarazada, estoy gorda… Pero gracias, chicos, por todos esos mensajes de enhorabuena”, bromeó al tiempo que dejaba claro que no espera el que sería su segundo retoño con Kenneth Petty.

La estrella del hip hop debutó en la maternidad en septiembre de 2020, con el nacimiento de un niño del que por ahora no han trascendido muchos detalles por expreso deseo de sus padres. En lo que al progenitor de la criatura se refiere, hay que recordar que la semana pasada Kenneth Petty fue condenado a un año de arresto domiciliario, así como a pagar una multa de $55,000 dólares, por no haberse registrado como delincuente sexual tras una sentencia dictada contra él hace dos años.

También te puede interesar:

–Nicki Minaj confirma que el tamaño de su trasero no es natural debido a este procedimiento estético

–El esposo de Nicki Minaj ha sido condenado a un año de arresto domiciliario