VIDEO: Hispano en tienda en Harlem fue acuchillado por la novia del hombre que el empleado mató al defenderse

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Un nuevo video muestra el momento en que José Alba, trabajador de una bodega de Harlem, fue apuñalado en el brazo por la novia del hombre al que él acababa de matar.

Esto se suma a los argumentos de los defensores del hispano, que piden al Fiscal de Manhattan, Albin Bragg, retirar los cargos por homicidio en segundo grado.

Las imágenes muestran a la novia de Austin Simon atacar al empleado de la tienda, mientras éste se defendía.

Hasta el momento, los fiscales no han presentado cargos en contra de la novia de la víctima Austin Simon por la agresión 1 de julio en Blue Moon Bodega.

Alba fue acusado de homicidio por la muerte de Simon, quien lo agredió luego de que la mujer se quejó porque quería irse sin pagar unas papas fritas.

El empleado se sorprendió al ver a su atacante ingresar al área del mostrador, fue empujado, luego tomó un cuchillo y apuñaló a su agresor, como se mostró en un video previo. Jose Alba, 62, a New York City bodega worker was arrested and charged for stabbing Austin Simon after the 35-year-old charged into the Harlem bodega where he worked and attacked him. #josealba #newyork #us #austin simon #anews pic.twitter.com/LdwZCivFVz— ANews (@anews) July 8, 2022

Entre los defensores de Alba se encuentra el alcalde Eric Adams, quien se refirió al empleado como a un trabajador “honesto”.

El empleado de la bodega logró salir de prisión tras pagar una fianza de $50,000 dólares, luego de que el juez redujo a ese monto la petición de la fiscalía de $250,000 dólares.