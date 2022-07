“El Chapo” Guzmán aceptó extradición a EE.UU. pensando que le darían 15 años y que aún podía negociar

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Joaquín “El Chapo” Guzmán aceptó la extradición a Estados Unidos luego de que sus abogados le dijeran que la máxima pena que le impondrían sería de 15 años tras las rejas.

Lo anterior fue dado a conocer en el libro “Las Puertas del Infierno”, de la psicóloga y criminóloga Mónica Ramírez Cano, quien entrevistó al capo hace unos años.

Ramírez Cano interrogó al exlíder del Cártel de Sinaloa, en días posteriores a la reunión que él sostuvo con autoridades estadounidenses para hablar sobre la extradicón.

“Ya vinieron a leerme todo, parece que no tengo ninguna acusación directa; mi abogado me dijo que la máxima que me puede tocar es de 15 años, pero puede negociar a ocho; me tocarán así como mucho de ocho a 10 años de prisión”, le dijo el “Chapo”.

La psicóloga le preguntó si no era esa la razón por la que se había escapado de prisión la primera vez.

“Ah, sí, y la segunda también… es que mis abogados me decían que iba terminar en una cárcel sin ver la luz el resto de mi vida, sin ver a mi familia, sin nada, oiga… pero de haber sabido no me escapo, fue un error haberme ido (…) pero ya como vi las cosas, dije sí me voy”, detalló Guzmán Loera.

No obstante, a lo que tanto le temía el capo se volvió realidad, luego de que en 2019 fuera sentenciado a cadena perpetua en Estados Unidos por 10 delitos relacionados con el tráfico de drogas y lavado de dinero, condena que nada tiene que ver con los 15 años que él esperaba y por los cuales aceptó la extradición.

El “Chapo” se encuentra recluido en la Penitenciaría Administrativa de Máxima Seguridad en Florence, Colorado, mejor conocida como el “Alcatraz de las Rocosas”, en donde se ha quejado de un trato “cruel e injusto”, además señala que “ha sufrido mucho” porque le sirven poca comida y usualmente se queda con hambre.

También dice padecer depresión, trastornos del sueño, dolores de cabeza, pérdida de la memoria, calambres musculares y estrés.

