Regaño de Obama por cuestionar la salud mental de Biden queda expuesta en las memorias de exmédico

El representante republicano por Texas, Ronny Jackson, escribió en sus memorias “Holding the Line: A Lifetime of Defending Democracy and American Values” sobre el severo regaño que recibió a través de un correo electrónico del exmandatario Barack Obama por criticar la salud cognitiva de Joe Biden.



“Biden estaba en la televisión haciendo declaraciones locas y cometiendo errores mentales realmente preocupantes; no sabía en qué estado estaba o para qué cago estaba haciendo campaña”, recordó Jackson quien estaba perfectamente calificado para hacer declaraciones por haber servido como médico de la Casa Blanca para los presidentes George W. Bush, Barack Obama y Donald Trump.



“Aparentemente en un momento pensó que se postulaba para el Senado y luego no podía recordar en qué estado estaba haciendo campaña. Esto había estado sucediendo durante meses y estaba empeorando”, relató Ronny Jackson.



Según recuerda Ronny Jackson en un fragmento de su libro que fue dado a conocer por Fox News, en 2020 cuando se postuló para el Congreso, la falta de atención de los medios de comunicación a la fragilidad cognitiva de Biden le molestó mucho y retuiteó un video de la ultima desventura cognitiva de Biden con el mensaje “¿Recuerdas la prueba cognitiva que le di a Donald Trump? ¡La superó! ¡Parece que alguien más podría necesitar que le hagan algunas pruebas, ¡aterrador!”.



A los 20 minutos de aquel mensaje en redes sociales recibió un correo electrónico del entonces presidente Barack Obama donde fue severamente reprendido.



“Me he asegurado de no comentar sobre su servicio en la administración de mi sucesor y siempre he hablado muy bien de usted tanto en público como en privado. Siempre nos sirvió bien a mí y a mi familia, y lo he considerado no solo un excelente médico y miembro del servicio, sino también un amigo”, le escribió Obama en el correo electrónico.



Y siguió: “Es por eso por lo que tengo que expresar mi decepción por el golpe bajo que le diste a Joe Biden a través de Twitter. No fue profesional y estuvo por debajo del cargo que alguna vez ocupaste. También fue una falta de respeto hacia mí y los muchos amigos que tenías en nuestra administración. Fue el médico personal del presidente de los Estados Unidos, así como un almirante en la Marina de los EE.UU. Espero algo mejor y, después de reflexionar, espero que usted espere más de usted mismo en el futuro”.



Tras el mensaje, el exmédico de la Casa Blanca pensó en responderle al entonces presiente, pero prefirió no hacerlo y decidió alejarse de Obama.



